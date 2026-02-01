「もっといい女性がいたのに」私に冷たくあたる義家族 → その『ありえない理由』に、夫婦で「呆れた」

『結婚は個人と個人ではなく、家と家の結びつき』などと言われることがあります。確かに、義家族とのお付き合いは難しいケースもあるようで……。筆者の友人・K子が悩みに悩んだ義家族とのエピソードをご紹介しましょう。

義家族

私は3年前に同じ会社の同僚だった夫と結婚しました。



夫とは気心が知れた仲でしたが、一つ気になっていたのは、結婚当初から義実家の対応が冷たいことでした。

夫には2人の姉がいて、2人ともすでに嫁いでいるのですが、義実家に入り浸りの状態。



結婚の挨拶のときから私に冷たくあたり「どうせすぐに別れる」「もっといい人がいる」など、結婚には反対の様子でした。

義母は離婚していて、義姉たちと同じように結婚を賛成してくれている様子はなかったのですが、私たち夫妻は結婚。



結婚後、3人の対応はかなりエスカレートし、夫のいないところで「無理して来なくても」「仕事忙しいんでしょ？」など、私を疎外するような嫌味を言われていたのです。

妊娠

それからも同じような対応が続いたのですが、決定的になったのは私の妊娠がわかったとき。



義母にとっての初孫だったため、喜んでくれると思っていたのですが、義母に伝えたときの対応は「え？ あ、そう」の一言だけ。



「おめでとう」とは言ってくれなかったのです。

私は、夫に今までのことを全部打ち明け「何か知ってる？」と理由を聞いてみました。



しかし、夫は何も知らないとのこと。



ただ、私に対する仕打ちには怒っていて「俺から話してみる」と言ってくれたのです。