いちご好きに教えたい♡【ファミマ】見た目も可愛くて気分アガる！「新作ベーカリー」

【ファミリーマート】で毎年話題になるいちご尽くしのキャンペーンが、今年もスタート。その名も「ファミマの白をまとったいちご狩り®」。デザートやドリンク、アイスなど全16種類がラインナップ。アレもコレも気になり目移りしそうですが、今回は、おやつや小腹満たしにもぴったりのパンとドーナツをご紹介します。

トキメキ度◎ ピンクがのぞくご褒美メロンパン

メロンパン特有のフォルムに、ピンクのつぶつぶ感が加わって可愛らしさアップ！「つぶつぶいちごミルクメロンパン」\178（税込）。いちご風味チョコチップを練り込んだ白いビスケット生地の下には、ピンク色のパンが隠れています。さらにいちご果肉入りのミルクホイップがサンドされており、 いちご好きもメロンパンファンも見逃せない一品です。

華やかなデコレーションに気分もアップ！

いちご果肉入りのミルクホイップをサンドしたドーナツ生地を、ホワイトチョココーティングして赤と白のクランチをトッピングした「いちごミルクホイップドーナツ」\168（税込）。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「ふかふかもちもち」と食感に触れ、さらに「甘さと甘酸っぱさのあるドーナツ」と感想を投稿しています。筆者もおやつに食べましたが、コーヒーとの相性バッチリでした。

ファミマ公式サイトによると「毎冬恒例の大人気企画」なので、食べたいと思ったら早めに味わって！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuu1234ts様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N