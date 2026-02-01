ふくしまFMの北村茉倫（まりん）アナウンサーが1月31日、自身のインスタグラムで同社を退社したことを発表した。



【写真】退社を発表した北村茉倫アナウンサー

北村は「ふくしまFM アナウンサーの北村茉倫です。私事ですが本日2026年1月31日をもって、ふくしまFMを退社いたしました」と発表。退社の理由について「大好きなふくしまFMを離れるのは本当に難しい決断でしたが、さらに学びを深めるため可能性を信じて旅立ちを決めました」と記した。



今後については「フリーアナウンサーとして、福島県（東北）をはじめ関西・関東を飛び回りながらラジオだけでなくナレーションやMCなどにも積極的に取り組んでいきたいと思っています！」と記し、「またみなさまとどこかでお耳にかかれることを楽しみにしております」とつづった。



北村は2020年にふくしまFMに入社。同局の「はいうぇい人街ネットふくしま」「morning freewayふくしま」などを担当していた。投稿には入社当時の写真と現在の写真を添え、「なんと佐藤Dが私の入社時の写真を残してくださっていたので載せました なんか…なんだろう…大人になりましたよね…笑 いろいろ経験して少しでも立派な人間に近づけていたら嬉しいです」と記している。



（よろず～ニュース編集部）