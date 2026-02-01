Ｊ２北海道コンサドーレ札幌に加入した、タイ人ＦＷティラパット・プルートン（１８）が１月３１日、全体練習に初合流した。タイ１部・ＢＧパトゥム・ユナイテッドから期限付き移籍で加わり、２９日深夜に来日したばかりだが「コンディションは問題ない」。笑顔も交えながら、熊本・大津町でフルメニューを消化した。

昨年６月、札幌の練習に参加した。「Ｊリーガーの貪欲な姿勢がすごく刺激になった」と日本でのプレーに興味を持った。「札幌の一員になりたいとずっと思っていた」。憧れのチーム入りが決まり「戻って来られたのがすごくうれしい。夢がかなったことを喜んでいるし、早くチームに貢献したい」と意気込んだ。

目標の存在がいる。１７年７月から札幌でプレーするなどし「タイの英雄」と呼ばれるＭＦチャナティップ（３２）は「自分の中でのアイドル」と大きな影響を受けてきた。パトゥムのチームメートでもあった先輩と同じ道を歩み出し、「彼を目指して頑張っていきたい」と意を強くした。

持ち味を「スピードとドリブルでの推進力」と話す１８歳は、飛び級でＵ―２３代表に選出されたほど能力を秘めている。札幌では「慣れている」と言う右ウィングなどでの起用が予想される将来性豊かなティラパットが、新天地で飛躍を遂げる。（砂田 秀人）

◆ティラパット・プルートン ２００７年２月１７日、タイ生まれ。６歳からサッカーを始める。昨年、飛び級でＵ―２３タイ代表に選出される。今年１月２８日、同国１部のＢＧパトゥム・ユナイテッドＦＣから札幌への６月３０日までの期限付き移籍が発表された。愛称は生まれた２月がタイの春節と重なり、その際に子供に送るお年玉的な「アンパオ」から叔母が名付けた「パオ」。１７５センチ、６５キロ。左利き。背番号１９。