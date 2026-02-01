爆笑問題・太田光、5回目のTBS選挙特番「毎回試行錯誤」 久米宏さんの言葉も胸に挑む【コメント全文】
TBSでは、8日の衆議院議員選挙投開票日当日の夜に、衆議院議員選挙特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』を放送する（後7：53〜深0：00）。スペシャルキャスターは、5回目のTBS選挙特番担当となる爆笑問題・太田光。総合司会に井上貴博アナ、キャスターに出水麻衣アナ、特別司会として石井亮次が出演する。
TBSでは今回の選挙において、選挙期間中の事前報道を通じて“有権者の投票の判断に役立つ情報”を積極的に、多角的に、深掘りして視聴者に提供する。そして投開票日の『選挙の日2026』では、ひとりひとりの「ちゃんと知りたい」に応えるため、視聴者の最大関心事である“選挙の結果”にこだわり、全国の開票状況・開票結果をどこよりも早く、正確に伝えていく。
私たちが未来を託す当選者の「約束」は、選挙向けのパフォーマンスなのか、それとも本気の覚悟なのか。スペシャルキャスター・太田光が、忖度なしの真っすぐな質問でリーダーたちのホンネを引き出す。消費税の行方は？私たちの日常は、何がどう変わるのか？不安定化する世界情勢の中で、日本が進む未来、そしてこれからの生活を考えるきっかけを得られる4時間の生放送を選挙特番として届けていく。
選挙期間中には『Nスタ』『news23』をはじめとした番組で事前報道を継続的に行う。2日の『Nスタ』では、「選挙の日、そのまえに。」と題して選挙を特集。多くの時間を割いて視聴者の「知りたい」に応える情報を届け、特別ゲストとして太田も出演する。また、太田が、各党の党首らの声を自ら聞くために直接取材。太田が主要政党のトップらに、一対一での直撃取材を敢行する予定だ。対談の様子は、6日の『Nスタ』などで放送予定。また、ロングバージョンの動画をTBS系列28局のニュースメディア「TBS NEWS DIG Powered by JNN」で公開する。
■スペシャルキャスター・太田光
政治家の発言については、この人は本気かな？とか選挙用の言葉なのかな？などを僕なりに判断して、どこまでの覚悟なのか？ということを知りたいと思っています。この間、亡くなった久米宏さんは「テレビは面白けりゃいいんだ」と言っていましたが、僕も政治のことと同時に、テレビを面白くしたいということも考えています。『選挙の日』は今回で5回目になりますが、毎回試行錯誤していて、視聴者の方にいかに分かりやすく伝えるか、その中でいい意味で面白く、刺激的な、そういうところを探し中です。
■総合司会・井上貴博（『Nスタ』メインキャスター）
「テレビ報道は信用していない」「オールドメディア」「報道に“面白さ”はいらない」
これらが言われて久しいですが、あくまでも我々は“面白い番組”を目指します。おちゃらけたふざけた番組という意味ではありません。データを軸に情報量を担保しながら、興味深さと好奇心をくすぐられる番組。そして、政治と世界の行く末に想いを馳せられる番組。尚且つ、予測不能な生放送。そこに太田光さんがいることで一気に加速します。
■キャスター・出水麻衣（『Nスタ』メインキャスター）
べテランの有識者たちも「どうなるか分からない」と口にする今回の衆議院議員選挙。短い期間に政権の枠組みが変わり、新党が誕生。また訴える政策にも変化がありました。この先、私たちの生活にどのような影響が出るのか。変化に富んだ今だからこそ、考え抜いた先に投じられる1票1票の重みが増すのだと思います。寒い中、投票所に足を運ぶ皆さんの想いを想像しながら選挙特番に臨ませていただきます。
■特別司会・石井亮次（『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』MC）
今回の総選挙はカオス状態で誰も予想がつかないんだとか！そんな総選挙の結果を受けての選挙特番、爆笑問題の太田さんでよりカオスに!?でも、その「太田カオス」が回を重ねるごとに選挙結果の「芯」を見出すきっかけになっているはず！と隣にいながら感じております。今回もぜひ投票後にご覧くださいませ！※カオス＝混沌
■制作プロデューサー・赤川史帆
「選挙の夜に本当に知りたいことって何だろう？」「投票の前に必要な情報って何だろう？」素朴な疑問を原点に2026年衆議院議員選挙の特番を制作しています。選挙の位置づけが難しい今回の選挙で何が問われて、有権者が何を判断材料にして一票を投じるのか。太田光さんと一緒に、皆さんの一票が出した選挙の結果にこだわり、ひとりでも多くの方の「ちゃんと知りたい」に応えられるように伝えていきます。
