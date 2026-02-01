お迎え3日目の猫とゴールデンさんのあたたかな光景がSNSで話題です。猫に戸惑うワンコのために『猫の映像』を流してみたら…？まさかの可愛すぎるリアクションには「あれ？うちにも…って見てる」「ちゃんと見比べてるね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫をお迎えして3日目→先住犬に慣れてもらうために『猫の映像』を流した結果…まさかのリアクション】

先住犬のため『猫の映像』を流してみることに！

Instagramアカウント「shiromoecru」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「るちる」ちゃんと、キジトラ猫「オレオ」くんのお姿。

このときオレオくんはおうちにお迎えして3日目。最初こそるちるちゃんを警戒していたオレオくんでしたが、すぐに立場は逆転し、るちるちゃんの方が戸惑ってしまうように。そのため猫の存在を知ってもらおうとテレビで『猫の映像』を流してみることに。

すると2匹ともテレビの前に並んで座り、食い入るように見ていたといいます。実はテレビっ子だというるちるちゃん、普段からテレビを見るのが大好きなんだとか。

見比べてビックリ！

いつもは画面から目を離さないるちるちゃんですが、このときは違いました。横に座るオレオくんとテレビ画面の猫を見比べるようにチラチラ…まるで『おんなじだ！』と確認しているよう。確証を得るために『そうだよね？』と飼い主さんを見る仕草も微笑ましい限り。

突然現れたオレオくんの存在を自分なりに受け入れようとしているのかもしれませんね。始まったばかりのるちるちゃんとオレオくんの共同生活。ゆっくりと確実に距離が縮まる未来が感じられる2匹の姿は、多くの人をほっこり和ませたのでした。

この投稿には「これからが益々楽しみですね」「見比べて賢い！」「あ…おんなじって思ってそう」など多くのコメントが寄せられています。

テレビ大好き！画面に釘付けのワンコ

オレオくんをお迎えする前のるちるちゃんの可愛い姿もご紹介！元来テレビっ子のるちるちゃん、この日見ていたのはまさかのドラマ。クッションの上で両手両足を伸ばしながら視線はテレビに釘付けだったとか。これほど真剣に見るなんて内容を理解しているのかしら…そう勘ぐってしまってもおかしくはありません…。

テレビを凝視しながらも、体はこれ以上ないほどリラックスしている様子のるちるちゃん。その姿はゴールデンレトリバーの着ぐるみを着た子どものよう…！『ママ～ジュース持ってきて～』なんて声が聞こえてきそうな光景に思わず頬が緩んでしまいます。テレビっ子のるちるちゃん、これからはオレオくんと一緒に楽しめそうですね♡

Instagramアカウント「shiromoecru」から、るちるちゃんとオレオくんの日常を覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiromoecru」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております