赤ちゃんのお手伝いをするわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万5000回再生を突破し、「可愛すぎてファンになった」「どっちがぬいぐるみ！？」「馴染んでて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんの『手押し車』に犬とぬいぐるみを乗せたら…とんでもなく尊い光景】

手押し車で遊ぶ赤ちゃん

TikTokアカウント「chocochan_0409」の投稿主さんは、『ちょっちゃん』というポメラニアンの可愛い姿を紹介しています。この日、投稿主さんの息子さんは、手押し車で遊ぼうとしていたそう。手押し車の中には、犬型のぬいぐるみ。どうやら、わんこをカートに乗せて運ぶ真似事をしているようです…♪

遊びはリアルな方が刺激的。投稿主さんは、手押し車の中にちょっちゃんを乗せてみたといいます。すると、ちょっちゃんは手押し車のサイズに見事にハマったのだとか。ぬいぐるみとちょっちゃんを乗せた手押し車は、息子さんによってゆっくり前進していくことになったのでした。

可愛すぎる光景にホッコリ

手押し車を押せたことが嬉しかったのか、息子さんは満面の笑みだったといいます。ちょっちゃんも、息子さんの遊びに付き合って誇らしげ。手押し車にぴったりおさまる姿の可愛さに、思わずホッコリ…♡

手押し車の中は意外と快適だったのか、次第に眠気が襲ってきたというちょっちゃん。最後はウトウトしながら寛いでいたそうです。

息子さんの遊び相手になってくれたご褒美に、おやつをあげたとか。仲睦まじい2人の姿が最高に尊いワンシーンでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ちょっちゃんも息子くんもみんな可愛い」「仲良しで微笑ましい…」「本当にたまらない」などさまざまなコメントが寄せられました。

お散歩を練習していたら…？

最近の息子さんは、ちょっちゃんの真似をしたがることが多いのだそう。ちょっちゃんが遊具を使って遊ぶと、同じように遊ぶのだといいます。生まれたときから一緒のちょっちゃんは、息子さんにとっては憧れの存在なのかもしれませんね。

また、息子さんが歩けるようになったため、リードを引いてもらうこともあるとか。息子さんはまだまだ転んでしまうこともあるそうですが、毎日仲良く過ごしていると綴られています♡

TikTokアカウント「chocochan_0409」には、ちょっちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

