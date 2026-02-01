パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が1日、自身のインスタグラムを更新。2015年に54歳で亡くなった妻で女優の川島なお美さんとの17回目の結婚記念日を報告した。

「本日、十七回目の結婚記念日を迎えました」と記し、川島さんとの結婚式の写真を投稿。「女房と出会ったのは2006年。気がつけば、あの日から二十年という歳月が流れました。そして、女房を見送ってから十年。ちょうど、共に過ごした時間と、別れてからの時間が同じ長さになりました」とつづった。

「女房は生前、QOL（クオリティ・オブ・ライフ）『どれだけ長く生きるかで生きるはなく、どのように生きるか』を大切にしていました。だからこそ、共に歩んだ十年は、驚くほど濃密な日々でした」と振り返った。

「女房を失ってからの十年。私は決して、抜け殻のようにはなりたくないと心に決めて生きてきました」と鎧塚氏。「悲しみの中に沈むのではなく、支えに変えながら、日々を全力で過ごすこと。それが私が残された意味であり、何より女房への感謝の形だと思っています。今日も私の人生を、精一杯生き切ります」と決意を記した。