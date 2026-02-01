ロイヤルズがビンセント・パスクアンティノ内野手（28）と2年総額1110万ドル（約17億2000万円）で合意、年俸調停を回避した。AP通信が報じている。

パスクアンティノは今回初めて年俸調停を申請し、年俸450万ドル（約7億円）を要求していたが、ロイヤルズ側は400万ドル（約6億2000万円）を提示していた。契約内容は2026年が420万ドル（約6億5000万円）、2027年が690万ドル（約10億7000万円）。出来高条項により、27年の年俸は最大1150万ドル（約17億8000万円）まで増額される可能性がある。

25年シーズンは本塁打32本、打点113など複数部門でキャリアハイを記録。1シーズンで30本塁打・30二塁打以上を達成したロイヤルズ史上8人目の選手となった。ロイヤルズのJ.J.ピコロGMは声明で、「ビニーは一流の得点能力を持つ打者であり、チームにとって極めて重要な存在。ファンからも強く支持されています。彼がここまで成長し、この契約を勝ち取ったことを誇りに思います」とコメントした。

出来高には打席数に加え、26年のMVP投票結果に応じた増額も設定されており、MVP受賞となれば400万ドルが増額される。