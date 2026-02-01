カファレル×コラボ第6弾♡200周年記念Ball&Chainバッグ

イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「カファレル」から、ファン待望のコラボレーション第6弾が登場します。創業200周年を迎えるアニバーサリーイヤーにふさわしく、人気のアンティークな長靴のねこを主役にした特別仕様。Ball&Chainならではの精巧な刺繍と、カファレル定番チョコレートを一緒に楽しめる、心ときめく限定セットです♡

200周年を祝う特別な刺繍デザイン

第6弾コラボでは、カファレルの歴代コレクションの中でも特に人気の高い、アンティーク調の長靴を履いたねこのイラストと「カファレル200周年ロゴ」を採用。

Ball&Chainらしい立体感のある刺繍で丁寧に表現されています。日常の買い物からお出かけまで活躍するショッピングバッグは、ファッション性と実用性を兼ね備え、地球環境にも配慮したアイテムです。

選べる2色と幸運のチョコレート

バッグは2種類展開。鮮やかな水色のバッグと、シックで落ち着いた印象のタン色※バッグをご用意しています。サイズはMSサイズ(約横21～37×高さ27×マチ12cm)で、価格は各6,800円(税込)。

セット内容は、イタリアで幸運の象徴とされるてんとう虫とミニハートを組み合わせた計3粒のチョコレート。てんとう虫のホイルデザインは全3種類で、どのデザインが届くかはお楽しみです。

※タン色：黄味がかった明るい茶色で、ナチュラルな印象を持つ中間色

限定だからこそ手に入れたい記念コラボ

カファレル200周年という節目を祝う特別なコラボレーションは、バッグもチョコレートも楽しめる贅沢な内容。数量限定で、売り切れ次第終了となるため早めのチェックがおすすめです。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな記念アイテムで、特別なひとときを味わってみてはいかがでしょうか♪