◇米女子ゴルフツアー ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第3日（2026年1月31日 フロリダ州 レークノナ・クラブ＝6624ヤード、パー72）

今季開幕戦の第3ラウンドが行われ、悪天候のためサスペンデッドとなった。順位は全て暫定。

19位から出た山下美夢有（24＝花王）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算5アンダーで6位に浮上した。首位と8打差で最終日に向かう。

3位で出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は16ホールを終えて2つ落とし、山下と並び5アンダーの6位に後退した。

11位から出た古江彩佳（25＝富士通）は73で回り、3アンダーの10位に上がった。

岩井明愛（23＝Honda）は74で回り、2アンダーの15位。岩井千怜（23＝Honda）は75と落とし、2オーバーの27位。

77を叩いた竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は5オーバーの30位。80と崩れた西郷真央（24＝島津製作所）は9オーバーで34位となった。

笹生優花（24＝アース製薬）は16ホールをパープレーで回り13オーバーで36位だった。

64をマークしたネリー・コルダ（27＝米国）が13アンダーで単独首位に立った。

過去2年の優勝者のみ39人が参加する大会はプロアマ形式で実施。予選カットなしの72ホールで争われる。日本勢は8人が出場している。