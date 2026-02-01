「アクリルキーホルダー」（各429円）　※価格は税込み

　390円（税込429円）を中心としたアイテムを展開する「サンキューマート」は、2月下旬から、“サンリオキャラクターズ”の3D風デザインを採用した限定アイテムを、全国の店舗で順次発売。公式オンラインショップでは、1月29日（木）より先行予約を受付中だ。

【写真】歯ブラシセットやポーチも！　限定アイテム詳細

■ポップな雰囲気を楽しめる

　今回発売されるのは、トレンド感のある3D風デザインを取り入れ、キャラクターの立体感や存在感を楽しめる限定アイテム全16種。

　デザインには、ハローキティ、シナモロール、クロミ、ハンギョドン、ポムポムプリンの5キャラクターが登場。思わず写真を撮りたくなるような今っぽさが魅力で、学校やおでかけに持ち歩きたくなるポップな雰囲気を楽しめる。

　そしてアイテムは、デイリー使いに便利な「歯ブラシセット」や「折りたたみ傘ポーチ」などを展開。ダイカット仕様の「アクリルキーホルダー」は裏面にキャラクターたちの後ろ姿をあしらうなど、細部まで遊び心が感じられるラインナップだ。