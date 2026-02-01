【SVリーグ 女子オールスターゲームズ】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）

【映像】サーブの後ろで突然始まった謎ダンス

女子バレーのオールスターで、サーブする選手の背後でダンスを踊る謎の“バックダンサー”が登場。ズラリ一列に並び、体を揺らしながら謎のエール。まさかの光景に「何だ何だ！」と実況も困惑しきりだった。

1月31日、SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」がGLION ARENA KOBE（ジーライオン アリーナ 神戸）で行われた。この日は女子選手たちが登場すると、第1セットに珍妙な光景が見られた。

TEAM NICHIKAのメンバーとして出場したジャン・ティ・タン・トゥイーがサーブの位置に着くと、突然その後ろで列になる選手たちの姿。エンターテイナーとしても人気の岩澤実育を筆頭としたその集団は5人から始まり7人まで増えると、横に揺れるダンスでエールを送った。これには実況も「何だ何だ！」といった様子で困惑しつつ、ファンと一緒になって楽しんでいるようだった。

さらに、このダンスに呼応するように、場内も「TT」のコール。ジャンの名前は「TRAN THI THANH THUY」であり、コートネームが「TT」ということで、チームメートたちは“TTダンス”で応援していたようだが、ジャンにとっては、気が散って仕方がないだろう。それでもペースを乱すことなくサーブを繰り出し、見事チームのポイントに繋げてみせた。続くサーブでも同じく7人が“TTダンス”を見せ、8320人が詰めかけたアリーナは「TTコール」に包まれていた。

ジャンは今季から群馬グリーンウイングスに入団すると、速さと高さを活かしたプレーに加えて、サーブレシーブでも強さを見せる万能ぶりで、チームの快進撃を支えている。このオールスターゲームでも随所にアタックを決めるなど存在感を示し、TEAM NICHIKAの3―0でのストレート勝ちに大きく貢献した。

すると、試合後にはスター選手揃いの中でMVPを獲得。壇上で「こんな素晴らしい選手とプレーできて、経験を与えてくれたことに感謝しています」と述べ、会場中からはジャンに対して惜しみない拍手が送られていた。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）