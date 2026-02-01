今回は、義母と同居する中で、義母に甘い夫に失望し、家を出る決断をした女性のエピソードを紹介します。

「母さんのことを悪く言うなよ？」とフォローする夫…

「義母と同居中ですが、義母は1日家にいるにもかかわらず家事を何もしてくれないんです。私は仕事や育児で忙しいのに、義母は子どもの保育園の送迎すら一切しません。私は何度もお願いしているんですが……。

また義母は、私の作った料理がまずいだの、洗濯が雑だのと文句ばかりなのもウンザリ。夫も夫で、『母さんが不器用だから仕方ないだろ？』『母さんのことを悪く言うなよ？』と義母をフォローしてきて、これじゃまるで私が悪者のようです。

そこで私は限界を感じ、『私は家政婦じゃない！』『お義母さんと2人で暮らせば？』と言い放ち、娘を連れて家を出ていきました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ ちなみにこの女性の夫は、母親との同居を始めてから、家事を一切やらなくなったそうで、週末もほとんど家にいないそうです。「もう家を出たい」と思う気持ち、よく分かります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。