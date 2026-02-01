ラ・リーガ 25/26の第22節 エルチェとバルセロナの試合が、2月1日05:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはアンドレ・シルバ（FW）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはラフィーニャ（FW）、フェラン・トーレス（FW）、ラミン・ヤマル（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。バルセロナのダニ・オルモ（MF）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールを決めてバルセロナが先制。

しかし、29分エルチェが同点に追いつく。ヘルマン・バレラ（FW）のアシストからアルバロ・ロドリゲス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、40分バルセロナが逆転。フレンキー・デヨング（MF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

バルセロナは後半の頭から選手交代。ラフィーニャ（FW）からマーカス・ラッシュフォード（FW）に交代した。

56分、エルチェが選手交代を行う。マルク・アグアド（MF）からフェデリコ・レドンド（MF）に交代した。

60分、エルチェは同時に2人を交代。グレイディ・ディアンガナ（MF）、アンドレ・シルバ（FW）に代わりマルティン・ネト（MF）、アダム・ボアヤル ベナイサ（FW）がピッチに入る。

62分、バルセロナは同時に2人を交代。ダニ・オルモ（MF）、フェラン・トーレス（FW）に代わりマルク・ベルナル（MF）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）がピッチに入る。

72分バルセロナに貴重な追加点が入る。マーカス・ラッシュフォード（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。バルセロナが1-3で勝利した。

なお、エルチェは38分にジョン・ヌワンコ（MF）、76分にロドリゴ・メンドーサ（MF）に、またバルセロナは90分にフレンキー・デヨング（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-01 07:10:33 更新