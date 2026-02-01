エールディヴィジ 25/26の第21節 スパルタとフローニンゲンの試合が、2月1日05:00にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。

スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、アヨニ・サントス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、ヨルフ・スフレーダース（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

55分に試合が動く。スパルタのアヨニ・サントス（MF）のアシストから三戸 舜介（MF）がゴールを決めてスパルタが先制。

61分、フローニンゲンは同時に3人を交代。マルビン・ペールスマン（DF）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、マルコ・レンテ（DF）に代わりウーター・プリンス（DF）、オスカル・ザワダ（FW）、ティリク・メルセラ（DF）がピッチに入る。

81分、スパルタは同時に2人を交代。アヨニ・サントス（MF）、ペレ・クレメント（MF）に代わりジュリアン・バース（MF）、アルワンデ・ロアルドソイ（MF）がピッチに入る。

82分、スパルタが選手交代を行う。Martes Lushendry（DF）からシュランディ・サムボ（DF）に交代した。

86分、フローニンゲンは同時に2人を交代。タイホ・ラント（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）に代わりマルク・フークストラ（FW）、ニルス・エッゲンス（FW）がピッチに入る。

89分、スパルタが選手交代を行う。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）からマイク・クレイン（MF）に交代した。

その直後の90分スパルタに貴重な追加点が入る。マイク・クレイン（MF）のアシストから三戸 舜介（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、スパルタが2-0で勝利した。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）はフル出場した。55分と90分にゴールを決めた。

2026-02-01 07:11:26 更新