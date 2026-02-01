リーグ・アン 25/26の第20節 モナコとレンヌの試合が、2月1日05:05にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）、アンス・ファティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、クエンティン・メルラン（DF）らが先発に名を連ねた。

33分に試合が動く。モナコのフォラリン・バロガン（FW）のアシストからアンス・ファティ（FW）がゴールを決めてモナコが先制。

ここで前半が終了。1-0とモナコがリードしてハーフタイムを迎えた。

モナコは後半の頭から選手交代。アンス・ファティ（FW）からマグネス・アクリウシェ（MF）に交代した。

50分モナコが追加点。アレクサンドル・ゴロビン（MF）のアシストからマグネス・アクリウシェ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

56分、レンヌは同時に3人を交代。リリアン・ブラシエ（DF）、プジェミスワフ・フランコフスキ（DF）、エステバン・ルポール（FW）に代わりセバスティアン・シマニスキ（MF）、セイドゥ・アリドゥ（DF）、ルドビッチ・ブラス（MF）がピッチに入る。

56分、モナコが選手交代を行う。フォラリン・バロガン（FW）からマイカ・ビーレス（FW）に交代した。

59分モナコが追加点。マイカ・ビーレス（FW）のアシストからママドゥ・クリバリ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

65分、レンヌが選手交代を行う。ジャウイ・シセ（MF）からグレン・カマラ（MF）に交代した。

72分、モナコが選手交代を行う。クレパン・ディアタ（MF）からバンデルソン（DF）に交代した。

78分、レンヌが選手交代を行う。ムーサ・アルタマリ（MF）からLegendre Elias（FW）に交代した。

80分、モナコは同時に2人を交代。アレクサンドル・ゴロビン（MF）、デニス・ザカリア（MF）に代わりスタニス・イドゥンボ（MF）、アラジ・バンバ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分モナコが追加点。マイカ・ビーレス（FW）のアシストからスタニス・イドゥンボ（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、モナコが4-0で勝利した。

なお、モナコは22分にジョーダン・テゼ（DF）に、またレンヌは12分にブレール・エンボロ（FW）、28分にリリアン・ブラシエ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-01 07:21:13 更新