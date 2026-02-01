本日2月1日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに櫻井翔と中田翔が登場！

二度目の参戦となる櫻井は、前回のリズムゲームでビリビリ電流の餌食になったことを根に持ち、「あんな理不尽なゲームある!?」と番組スタッフに恨み節。元プロ野球選手・中田はSixTONESと初対面。現役引退後も貫禄ダダ漏れの中田に、メンバーは「怖えっス。盛り上がった流れでグイっと行ったら、ど突かれます？」とビビりまくり。中田も「時と場合によります」とにらみを利かせて一同を震え上がらせるが…。

そんな“ダブル翔”のキャラが完全崩壊！SixTONESのペースにのまれ、全力でモノボケにチャレンジ。冷静沈着な櫻井がパニックに!? こわもての中田が笑いっぱなし!? ヤンチャな男子8人がスタジオ狭しと大暴れする、制御不能の1時間！

◆サイズ感対決で櫻井翔がパニックに！

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。

初挑戦の中田は「野球を通して日頃から分析しているので」と空間認識能力に自信を見せるものの、「じゃあサイズ感覚で失敗したことはない？」と聞かれた途端に言いよどみ…まさかの心当たりが？一方、櫻井は「完全に鼻があっち向いちゃってる」と、ご褒美グルメの「ねぎま鍋」にクギ付け。正解数に応じてご褒美のサイズが変化するため、目指すは全問正解。果たしてトップアイドルのサイズ感やいかに？進行役は近藤春菜（ハリセンボン）が務める。

1問目は「カーリングハウスの一番中心の円に、アキラ100%のお盆は入る？入らない？」。予想の参考に、スタジオにアキラ100%が登場。すると本家本元の目の前で、即興お盆芸チャレンジがスタート。さっそくお盆を渡された櫻井は戸惑いつつ、カーテンの奥でスタンバイ。「まさか脱いでないですよね!?」と後輩たちがドキドキしながら見守る中、現れた櫻井がギリギリのお盆芸を披露！

アキラから合格点をもらえれば、予想の大ヒントをゲットできるが…果たして判定は？さらに中田が松村北斗に渾身のケツバット！お盆と共に吹っ飛ぶ松村…！一体何が!? そして正解VTRでは、「入ってる！」「入ってないでしょ!?」超微妙な判定に一同大熱狂！

さらに、バトンを使ったサイズ問題や、学生服の第二ボタンを使ったサイズ問題に挑戦。入るか入らないか絶妙すぎる超難問に、櫻井も「見事な問題！」と大興奮！最後はスタジオで“生サイズの晩餐”。みんなでランドセルを背負ってピッカピカの一年生に!? 中田も小学生になりきって笑顔でモノボケを披露！予測不能なサイズ対決の結末は…？

◆「失敗したら野球の仕事ができなくなる」中田翔が動体視力ゲームで大ピンチ！

超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転ホームラン球児」にみんなで挑戦。問題は全2問。何が回転していたか全員そろって連続正解できれば、櫻井の大好物、世界一に輝いたビザ職人が作る究極のピザをいただける。

絶対に正解したい櫻井は、みんなと円陣を組んで「ピザ食べるぞ！」と気合い注入。ドラマ『木更津キャッツアイ』を想起させる櫻井のユニフォーム姿に、ドンピシャ世代の春菜は「バンビじゃん！」と大喜び。一方の中田は「失敗したら野球の仕事ができなくなる」と背水の陣で臨むものの、いざゲームが始まると「こんなに速いと思わなかった…」。高速回転についていけず珍解答する中田に、一同から「ダッサ！」と容赦ないツッコミが！

回転している細長いものは一体何なのか？ヒントは「かゆい所に手が届くもの」。一同はあのアイテムを思い浮かべるが…。ピザを食べたい櫻井のために、全員で正解できるか!?

