¡¡2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¤Ò¤È·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÎ©¿È½ÐÀ¤Êª¸ì¤ò¡ÈÄï¤Î»ëÅÀ¡É¤ÇÂª¤¨Ä¾¤¹ËÜºî¡£Âè4ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÈøÄ¥ÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¡×¡Ö²³¶¹´Ö¤Î´ñ½±¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¸«»ö¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ4ÏÃ¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤«¤éÁðÍú¤Î¤´¤È¤¯¡Ö2¤Ä¤Ç1¤Ä¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤È·»¡¦Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¡£ÉÏ¤·¤¤ÇÀÌ±¤À¤Ã¤¿¡È±î¤¿¤Á¡É¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ»ø¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢Îò»Ë¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÈøÄ¥ÊÔ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿±î¡È¤¿¤Á¡É¤Î²÷¿Ê·â¡¡¼Ì¿¿¤ÇÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê
¢£´¶Æ°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿·»Äï¤ÎºÆ²ñ¡£¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·»¼Ô¤¸¤ã¡×
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¡Ö2É¤¤Î±î¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¡£1É¤¤ÏÁ¬¤ò¼ê¤Ë¡¢¤â¤¦1É¤¤ÏÂçº¬¤òÏÆ¤ËÌÚ¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÎÏÃÉ÷¤Î¸ì¤ê¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËë³«¤±¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¡Ë¤¬¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢ÁÐÊý¤È¤âÍî¤ÁÃå¤«¤ó¤«¡×¤È¡¢ÇÀÂ¼¤Çµ¯¤¤¿¤¤¤µ¤«¤¤¤ò¡¢Î¾¼Ô¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¡¢Î¾¼Ô¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¼ý¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Èà¤ÎÍýÃÎ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·»¡¦Æ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎË¿Ã½¨µÈ¡Ë¤¬µ¢¶¿¡£¾®°ìÏº¤òÈøÄ¥¡¦À¶¿Ü¤Î¡ÖÆ»ÉáÀÁ¡Ê¹©»ö¡Ë¡×¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¾®°ìÏº¤Ï¡¢¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¡£¿®Ä¹¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡ÖÆ»¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Å¨¤«¤é¤â¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï±½ÄÌ¤ê¤ÎÂç¤¦¤Ä¤±¤¸¤ã¤Ê¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¯¾®°ìÏº¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¬¡¢¾®°ìÏº¤Îµ¡Å¾¤Ë¤è¤ê¡¢Æ»¤Ï´°À®¡£¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¿®Ä¹¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¿®Ä¹¤ÏÀè¤Î¾®°ìÏº¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡Ö³Î¤«¤ËÆ»¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢Å¨¤«¤é¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤â¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬Å¨¤è¤êÁá¤¯½Ð¿Ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ì¡£¼«Ê¬¤Î¿Ê¤àÆ»¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯¤Î¤¸¤ã¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£·»Äï¤ÎÈóËÞ¤ÊºÍ³Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¿®Ä¹¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¡¢·»Äï¤Î½ÐÀ¤¤Ê¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¿®Ä¹±é¤¸¤ë¾®·ª½Ü¤Î¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤È¡ÈÅÂ¡É¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤â¤ä¤Ï¤ê¤¹¤´¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè1ÏÃ¤ÇºÇ¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬½ªÈ×¤À¡£Åð¿Í¤òÊá¤é¤¨¤è¤¦¤È¸«Ä¥¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·»Äï¤¬¡¢¿®Ä¹¤Ø¤Î»ÉµÒ¤òÊá¤é¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ£µÈÏº¤Î²¸¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë²£Àî¿ÓÆâ¡Ê¾¡Â¼À¯¿®¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£µÈÏº¤Ï°ìÊÒ¤ÎÌÂ¤¤¤Ê¤¯»Â¤ê¼Î¤Æ¡¢Å·²¼¿Í¤È¤Ê¤ë½¨µÈ¤Î°ìÃ¼¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÖ¤ê·ì¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç»ö¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄï¤òµ¤¸¯¤¦·»¡£¥é¥¹¥È¡¢¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·»¼Ô¤¸¤ã¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¾®°ìÏº¡£ÌÀ¤ë¤µ¤«¤éÀ¨¤ß¤ä¶²ÉÝ¤Þ¤Ç¡¢ÂÀ²ì¤ÈÃÓ¾¾¤Î±éµ»ÎÏ¤ÎÉý¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿½é²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Êì¤Î±³¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤é¤Ï¡¢¤¢¤Î¤ªÅ·Æ»ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¤Ê¤ê¡×
¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÌ±¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®°ìÏº¤¬¡¢½¤Íå¤ÎÆ»¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ëÈá·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÃçÌî¤Î±éµ»ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î½Ë¸À¤ÎÆü¡¢Â¼¤¬ÌîÅð¤Î½±·â¤ò¼õ¤±²õÌÇ¤¹¤ë¡£¾®°ìÏº¤Îµ¡Å¾¤Ç°ìÅÙ¤Ï´íµ¡¤òÃ¦¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Àï¹ñ¤ÎË½ÎÏ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Èà¤é¤ÎÊ¿²º¤òÃ¥¤¤µî¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ì¤Ï¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡£¤ï¤·¤é¤¬²¿¤ò¤·¤¿¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª¡¡¤¢¡¼¡ª¡×¡£¹ß¤ê¤·¤¤ë±«¤ÎÃæ¡¢Í§¤Î¼ó¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤Î¡¢Å¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿ÀäË¾¤ÎØÖÓ¤Ï¡¢²¿¤â»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¤¬Ì£¤ï¤¦ÌµÎÏ´¶¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤³¤ÎÀ¤¤¸¤ã¡×¤ÈÆ£µÈÏº¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¿®Ä¹¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëËå¡¦»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤«¤é¡Ö·»Äï¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤è¤Î¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤¸¤ã¤¬¡£»ä¤¬¤¤¤Þ¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó·»¾å¤¬¶ì¤·¤¤¤«¤é¤¸¤ã¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ£µÈÏº¤ÏÂ¼¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¡¦¤Ê¤«¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¤Î°¦¤¢¤ë±³¤È·ãÎå¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤é¤Ï¡¢¤¢¤Î¤ªÅ·Æ»ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¤Ê¤ê¡×¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤Ï¡¢½Ë¸À¤òÈ´¤±½Ð¤·¾®°ìÏº¤ÈÀ¸¤¤ë¤È·è¤á¤¿Ä¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢3¿Í¤ÇÂ¼¤ò½Ð¤¿¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÖÁðÍú¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°ú¤½Ð¤·¤¿¾®°ìÏº¤Îµ¡Å¾¤ÈÃÎ·Ã
¡¡À¶¿Ü¤Ç¤Î¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Êª¸ì¤¬²³¶¹´Ö¤Ø¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤·¤¿¡£Âè3ÏÃ¤Ç¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ïÏÃ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¤ò²û¤Ç²¹¤á¡¢ÃéµÁ¿´¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÏÃ¤ò¡¢ÂçÃÀ¤ËµÓ¿§¡£¡ÖÉã¤ÎµØ¤ÎÁðÍú¤À¤È»×¤Ã¤ÆÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿¼ºÇÔÃÌ¡×¤È¤·¡¢¿®Ä¹¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾®°ìÏº¤¬µ¡Å¾¤òÍø¤«¤¹¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¾®°ìÏº¤Ï¡ÖÆÐ¡Ê¤È¤ó¤Ó¡Ë¤¬Äã¤¯Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤³¤È¤«¤é±«¤òÍ½¸À¡£¡ÖÇ¨¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç²û¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£ÇÀÌ±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ð¸³ÃÍÍ½Â¬¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¸À¤¤Ìõ¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢Â³¤¯¡È²³¶¹´Ö¤ÎÆ®¤¤¡É¤Î¾¡ÇÔ¤ò·è¤¹¤ëÉúÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤ÎÀï¤¤¤Ø¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Âè3ÏÃ¤Î»þÅÀ¤Çº´µ×´ÖÀ¹½Å¡Ê¶â°æ¹À¿Í¡Ë¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¸¤ã¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¿®Ä¹¤ËÅûÈ´¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿®Ä¹¤Ï¡ØÁ¾²æÊª¸ì¡Ù¡ÊµØÆ¤¤Á¤â¤Î¡Ë¤ÎÇ½¤Ë¶½¤¸¤ë»Ñ¤ò¤¢¤¨¤ÆÀ¹½Å¤Ë¸«¤»¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¾¾²¼Þ«Ê¿±é¤¸¤ë¾¾Ê¿¸µ¹¯¡Ê¤Î¤Á¤Î²È¹¯¡Ë¤Î½éÅÐ¾ì¤âÁ¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¼ÎÈÆþ¤ì¤ÎÇ¤Ì³¤Ç¸«¤»¤¿¿µ½Å¤µ¤¬¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë²øÊª¡×¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¢£2É¤¤Î±î¤«¤é»ø¤Ø¡£¡ÖÊÒÊý¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤ÎÌò¤Ë¤â¤¿¤¿¤ó¡×ÁðÍú¤Î¤´¤È¤·¥Ð¥Ç¥£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡£¾®·ª¡¦¿®Ä¹¤Ë¤è¤ë¹¬¼ãÉñ¡ØÆØÀ¹¡Ù¤Î¡Ö¿Í´Ö¸Þ½½Ç¯¡Á¡×¤Ë¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¤Ä¤¤¡Ö¤ª¤ª¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ï¿®Ä¹·³¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾¡°ø¤ò¿®Ä¹¤Ë¤è¤ë¡Ö´ñ½±¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®°ìÏº¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¡Ö±«¡×Í½Â¬¤Ë¤è¤ë¡¢½Æ¤Ø¤ÎÂÐºö¡¢Â²»¤ò¾Ã¤·¤¿¿Ê·³¡¢¤µ¤é¤Ëº£ÀîµÁ¸µ¤Î·³¤òÊ¬»¶¤µ¤»¡¢À¹½Å¤Î¼ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¨ËÜ¿Ø¤ÎÆÃÄê¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤»¤¿¡£´ñ½±¤ò¤«¤±¤ë¤È³§¤ÎÁ°¤ÇÀë¸À¤·¤¿¿®Ä¹¤Î¾å¶õ¤ò¡¢ÆÐ¤¬Äã¤¯Èô¤Ö¡£¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¿®Ä¹¤Î¡ÖÅ·±¿¤Ï²æ¤Ë¤¢¤ê¡×¤ÎÀ¼¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÁ¸µ¤¬¸Ê¤Î¿ØÃÏ¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤Þ¤Ç¡¢¿®Ä¹¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é²ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Æ»¤ÎÀ°È÷¤âµ¡Ç½¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£Àï¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¾®°ìÏº¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ï·è¤·¤Æ¡È±¿¡É¤À¤±¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÆ³¤½Ð¤¹µÓËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÎÉã¤ÎµØÆ¤¤Á¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¿·¤·¤¤¡£¿®Ä¹¤Î¿Ê·³¤È¡¢Å¥½¤¤·»Äï¤ÎµØÆ¤¤Á¤ò¸òºø¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë·»Äï¤Îå«¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ëÀï¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤ÎÉ¾Äê¥·¡¼¥ó¡£Æ£µÈÏº¤ÏÂ·ÚÁÈÆ¬¤È¤·¤Æ¡Ö½¨µÈ¡×¤ÎÌ¾¤ò»ò¤ê¡¢Àµ¼°¤ÊÉð»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®°ìÏº¤Ï¤½¤ÎÃÎ·Ã¤ò¹â¤¯Çã¤ï¤ì¡¢¿®Ä¹¤«¤é¶á½¬¤Ø¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¾®°ìÏº¤Ï¤Ê¤ó¤È¤³¤ì¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖË«Èþ¤ÏÁ¬¤Ç¡×¤È¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¤éÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÅÂ¤È¡¢¤Þ¤¿·»¤Î°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¡¢¡Ö¤ï¤·¤Ï·»¤Ë½¾¤¤¡¢·»¤È¶¦¤ËÅÂ¤Ë¤ª»Å¤¨¤·¤È¤¦¤´¤¶¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¡ÈºÇ¶¯¤ÎÊäº´Ìò¡É¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ç¥£¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢¿®Ä¹¤ÏÄï¡¦¿®¾¡¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ£µÈÏº¡Ê½¨µÈ¡Ë¤¬Åð¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÁðÍú¤ò¡¢½¨µÈ¤È¾®°ìÏº¤ËÊÒÊý¤º¤ÄÅê¤²ÅÏ¤¹¡£¡ÖÁðÍú¤ÏÊÒÊý¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤ÎÌò¤Ë¤â¤¿¤¿¤ó¡£¸ß¤¤¤ËÂç»ö¤Ë¤»¤è¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡ÖÂç»ö¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÊÖ»ö¤¹¤ë½¨µÈ¤È¾®°ìÏº¤Ë¡¢»Ô¤¬¡ÖÄ´»Ò¤Î¤è¤¤±î¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£±î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±î¡È¤¿¤Á¡É¡£¸Ä¿Í¤ÎºÍ³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Î·»Äï¤ÎÊä´°´Ø·¸¤ò¿®Ä¹¤âÇ§¤á¤¿¥é¥¹¥È¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î²÷¿Ê·â¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·»Äï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿®Ä¹¤È»Ô¤Î·»Ëå¤â¡£¸°¤È¤Ê¤ë¡È·»Äï¡ÊËå¡Ë¡É´Ø·¸¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¢£Å·ºÍ·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ë¿ûÅÄ¾Úö¡£º£¸å¤âÂ³¡¹¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡ÖÈøÄ¥ÊÔ¡×¤ò½ª¤¨¡¢Êª¸ì¤Ï½¨µÈ¤Î½ÐÀ¤³¹Æ»¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡ÖÈþÇ»¹¶Î¬¡×¤Ø¤È¿Ê¤à¡£Âè5ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢½¨µÈ¤È½ÐÀ¤Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÂçÅì½Ù²ð±é¤¸¤ëÁ°ÅÄÍø²È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ëµ©Âå¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ë¡¢¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âº£¸å¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤ËÁÒÍªµ®¡¢¾¾±Êµ×½¨¤ËÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢Àõ°æÄ¹À¯¤ËÃæÅçÊâ¡¢ÌÀÃÒ¸÷½¨¤ËÍ×½á¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤Ë¹âÅèÀ¯¿¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢ºØÆ£Æ»»°¤ËËûÀÖÑ»¤Ê¤É¡¢¿ôÌ¾¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¾å¤¬¤ëÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤Þ¤¿·»Äï¤ò¼è¤ê´¬¤¯½÷À¿Ø¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾¤äÇ«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢·Ä¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡2É¤¤Î±î¤«¤é¡ÖÅ·²¼°ì¤Î·»Äï¡×¤Ø¡£Àï¹ñÂç²Ï¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤ÎÇ®¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊÊ¸¡§Ë¾·î¤Õ¤ß¡Ë
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
°úÍÑ¡§Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nhk_toyotomi¡Ë
¢£Å·ºÍ·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ë¿ûÅÄ¾Úö¡£º£¸å¤âÂ³¡¹¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡ÖÈøÄ¥ÊÔ¡×¤ò½ª¤¨¡¢Êª¸ì¤Ï½¨µÈ¤Î½ÐÀ¤³¹Æ»¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡ÖÈþÇ»¹¶Î¬¡×¤Ø¤È¿Ê¤à¡£Âè5ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢½¨µÈ¤È½ÐÀ¤Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÂçÅì½Ù²ð±é¤¸¤ëÁ°ÅÄÍø²È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ëµ©Âå¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ë¡¢¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âº£¸å¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤ËÁÒÍªµ®¡¢¾¾±Êµ×½¨¤ËÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢Àõ°æÄ¹À¯¤ËÃæÅçÊâ¡¢ÌÀÃÒ¸÷½¨¤ËÍ×½á¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤Ë¹âÅèÀ¯¿¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢ºØÆ£Æ»»°¤ËËûÀÖÑ»¤Ê¤É¡¢¿ôÌ¾¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¾å¤¬¤ëÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤Þ¤¿·»Äï¤ò¼è¤ê´¬¤¯½÷À¿Ø¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾¤äÇ«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢·Ä¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡2É¤¤Î±î¤«¤é¡ÖÅ·²¼°ì¤Î·»Äï¡×¤Ø¡£Àï¹ñÂç²Ï¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤ÎÇ®¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊÊ¸¡§Ë¾·î¤Õ¤ß¡Ë
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
