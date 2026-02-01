２８歳の人気女優がアンニュイな撮影ショットをアップした。

３１日に自身のインスタグラムを更新し、自身の写真展について投稿したのは女優の飯豊まりえ（２８）。３０日から２月１２日まで写真展「日々の裏地。或いは、覚え書き。」を東京・南青山で開催している。写真展について取材を受けたと明かし「素敵な取材をありがとうございました」と感謝した。

その撮影ショットを披露。シャツにニットを合わせた重ね着コーデで、壁にもたれかかった姿や、笑顔の写真など様々な表情を見せた。

自然体な姿にフォロワーはほれぼれ。「おでこも可愛い」「ホント可愛すぎます」「透明感ハンパなくてきれいー」とうっとり。また「ご主人と顔が似てきましたね。夫婦って似てくるっていいますね」「美しい〜露伴先生元気ですか？」といった声も寄せられた。

飯豊は２０２４年５月に俳優・高橋一生（４５）との結婚を発表。２５年４月には、映画「岸部露伴は動かない 懺悔室（ざんげしつ）」（渡辺一貴監督）の完成報告会見に２人そろって出演。夫婦ツーショットで登場するのは結婚後初めてとなった。