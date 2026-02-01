１月３１日／現地時間午後８時００分キックオフ／プレミアリーグ第２４節／ブライトン１−１エバートン／英国・ブライトン／ファルマー・スタジアム

英国でプレミアリーグの第２４節が３１日、５試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームでエバートンと対戦。三笘は１２位ブライトンと１０位エバートンの中位対決となったこのホーム戦も先発出場を果たした。

まさにラストミニッツゴール。『６』分と表示された後半アディショナルタイムの７分目にエバートンの同点弾が飛び出した。

三笘は敵の同点弾を見届けると、ピッチにバッタリとうつ伏せに倒れ込んだ。「

前節もそう。反省してるつもりでもこういうふうになってるっているのは、やっぱりマネージメントのところが足りない」。

試合後三笘は、前節のフラム戦に続き、最終最後で勝ち点を失ったことをそう語って悔やんだ。

貴重な勝ち点２を失った。後３０秒踏ん張っていれば暫定ながら一桁順位の９に上がり、来季の欧州戦出場権争いに名乗りを上げることができた。

そんな状況に「もどかしさは感じる」と言ったが、「まだ１４試合あるので、まだまだ巻き返せます。混戦なので１つ勝てれば自信になると思います」と語り、後半戦で白星を重ねることを誓った。

前半１９分、ベテランＦＷウェルベックとのワンツーで左サイドを抜け出し、至近距離から左足を振った。しかしこれが角度のない位置からのシュート。三笘は「（ボールを）動かせればよかったですけど、ちょっと難しくて。相手のキーパーもいい位置に立っていた」と話して、逃したチャンスに唇を噛んだ。

さすがの三笘もホームでこの負けにも等しいドローにはがっかりと肩を落とした。しかしこの敗戦のショックも「１日たてば忘れる感じです」ときっぱり。この試合で３試合連続先発フル出場を果たし、コンディションもほぼ完璧。「もっともっと（調子を）上げていければチームの助けになれると思います」と話す２８歳日本代表ＭＦの瞳には好調時の自信が宿り、今後の爆発をしっかりと予感させた。