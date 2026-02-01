ソフトバンク・周東佑京外野手（29）が1月23日、5年総額20億円の大型契約を結んだ。

「最初の3年は金額固定、残り2年は変動制という契約。順調にいけば2026年シーズン中に国内FA権を取得見込みでしたが、これでキャリア全盛期の今後5年間は“鷹戦士”として戦うことになった。17年の育成ドラフト2位でプロ入りした際の契約は支度金300万円、推定年俸400万円と激安でしたから、大出世です」（球団関係者）



私生活では2児の父

25年シーズンは右ひ骨骨折などの故障に悩まされたものの、96試合で打率2割8分6厘を記録し、日本一に貢献。35盗塁をマークして3年連続の盗塁王にも輝いた。

柳田の後継者と目されるように

こうした実績に加えて評価されているのが「リーダー力」だという。

「活躍し始めた頃は“末っ子キャラ”だった周東ですが、24年から選手会長を2年間務めたこともあってか、最近はチームをまとめる力が備わってきた」（球団OB）

これまで鷹の中心選手といえば、23年までチームのキャプテンを務めた柳田悠岐外野手（37）。

「柳田は先輩・後輩に関わらず積極的に声をかけるなど、コミュニケーション能力が高かった。小久保裕紀監督の意向でキャプテン制が廃止された後も、FA移籍してきた山川穂高内野手（34）がチームに馴染めるよう、頻繁に声をかけて食事に誘うなど心を砕いていた。

その柳田のサポート役だったのが周東でした。最近では周東が若手の面倒を見ることも多く、柳田の後継者と目されるようになりました」（同前）

モテキャラ化が止まらない！

ソフトバンクでチームを牽引してきた歴代の中心選手といえば、小久保監督や城島健司CBOに加え、「熱男」のキャラクターを確立させた松田宣浩氏（23年に引退）といった個性的な面々が名を連ねる。

だが周東には、こうした先達とは一線を画す武器があるという。「モテ力」だ。

「周東は爽やかなルックスで女性人気が高い。昨年には、女性ファッション誌『InRed』（宝島社）の『戦うカレを応援したい♡』という連載に登場したこともあるほどです。

周東自身もモテキャラを自覚しているようで、球団が女性ファン“鷹ガール”向けのイベントを考案する際には、スタッフに『こうしたら女性ウケがよいのでは？』と助言する機会が多いそうです」（前出・球団関係者）

球団の人気アップのための目配りも完璧な周東。

「こうした新時代のリーダー像は、チームでも受け入れられている」（同前）

モテ力抜群のリーダーに率いられた常勝軍団に死角なし？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月5日号）