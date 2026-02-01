〈【衆院選予測2026】高市内閣の現職大臣3人がまさかの落選危機！ 解散表明前は内閣支持率は70％前後も衝撃の苦戦情報「3人の共通点は“学会依存度”が高いこと」《全289小選挙区完全予測》〉から続く

1月26日の党首討論会で、「与党で過半数」に届かなかった場合、「即刻、退陣することになる」と進退を明言した高市早苗首相。今回の衆院選で自民党・日本維新の会で過半数を確保できるのか。それとも――。

「週刊文春」は政治広報システム研究所代表の久保田正志氏とともに最新情勢をもとに全289選挙区の「当落完全予測」を緊急実施した。（完全版リストは「週刊文春 電子版」で配信中）

ポスターから維新色を消す候補者も

維新が過去、多くの議席を獲得してきた近畿ブロックを見ていこう。与党入りした維新のお膝元だが、自民との選挙区調整を行わなかったことから、各地で「自民vs.維新」の与党対決が勃発している。

「維新代表を務める吉村洋文大阪府知事は、自身と大阪市長の大阪都構想への再挑戦のための出直しダブル選にばかり気をとられ、あまり衆院選に関心がない。『大阪だけ勝てばいい』と言って周囲を呆れさせている」（府政担当記者）

実際、大阪のベッドタウンであるはずの奈良では、全3選挙区のうち1つしか維新が候補者を擁立していない。



ダブル選も戦う吉村大阪府知事

「そのうえ吉村氏は、前回衆院選では小選挙区で全勝を達成した牙城の大阪ですら『取りこぼすぞ』と予見するなど、党勢拡大は諦めムードです。こうした雰囲気を察知してか、滋賀1区の斎藤アレックス氏はポスターの『維新』の文字を小さめにしたり、維新カラーである緑ではなく中道を彷彿とさせる青を多く使うなど、“維新感”を消すのに腐心している」（同前）

万博、ダブル選の効果は？

吉村氏の見通しどおり、予測でも維新は大阪19選挙区のうち7つで落選危機のC−評価。そのうち5つで自民や、自民推薦の与党系無所属に敗れる予測となった。久保田氏はこう語る。

「維新は関西エリアの浮動票に支えられた政党。しかし肝心の大阪でも、万博が終わって維新人気は停滞気味で、ダブル選との相乗効果も見られません。ただ、そもそも維新にはこれまでの連立相手だった公明と違って組織票がない。自民と選挙区調整しようにも、見返りに自民側に差し出せる組織票がないことから、与党内でのガチンコ対決は避けられなかったでしょう」

落選危機の7選挙区とは？ そして維新の予測議席数は？

この続きでは、その答えを含め、全289選挙区の当落を忖度なく予測し、比例を含めた獲得議席を完全予測。当落予測リスト完全版は、現在配信中の「週刊文春 電子版」および1月29日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。

〈【衆院選予測2026】裏金問題の萩生田光一幹事長代行が大ピンチ！ 統一教会「TM特別報告書」に68回登場…鍵を握る学会票も「学会に頭を下げに来なかったといいます」〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春）