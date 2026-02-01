¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡Û¸Î¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤¹¤°²òÌó¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª ÁêÂ³¤Î¡ÖÀäÂÐNG¹ÔÆ°¡×3Áª
¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡Û¸Î¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤¹¤°²òÌó¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª ÁêÂ³¤Î¡ÖÀäÂÐNG¹ÔÆ°¡×3Áª
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡°ä¸À½ñ¤ò¤¹¤°³«Éõ¤¹¤ë
¡¡ÉõÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë³«Éõ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¸¡Ç§¼êÂ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ä¸À½ñ¤ÏÉõÅû¤ËÆþ¤ì¡¢³°¤«¤éÆâÍÆ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉõÅû¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÁêÂ³¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç³«Éõ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë½Ð¸þ¤¡¢ºÛÈ½´±¤¬³«Éõ¤·¡¢ÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸¡Ç§¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡Ç§¤ò¤»¤º¤Ë³«Éõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢5Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤ò²Ê¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¸ÍÀÒ¤òÁá¤¯¼è¤ê¤¹¤®¤ë
¡¡»àË´ÆÏ¤òÌò½ê¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¸ÍÀÒ¤Ë»àË´¤Î»ö¼Â¤¬µºÜ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢1½µ´Ö¡Á2½µ´Ö¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸ÍÀÒ¤ò¼è¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¸Î¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¤¹¤°²òÌó¤¹¤ë
¡¡ë¾Êó¤ò¸Î¿Í¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤¹¤Ù¤Æ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Å¤Æ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤¬¡¢°äÂ²¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¸Î¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Î¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯²òÌó¤»¤º¡¢¤´²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòº£¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£²òÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸Î¿Í¤Î¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ëºÝ¤ÎÆóÃÊ³¬Ç§¾Ú¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼êÂ³¤¬Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë