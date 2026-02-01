「自分を変えたい」と言う人の残念な勘違い【あなたの違和感は正しい】
2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。発売直後に大重版となり、坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）
自分を変えたいけれど、変えられない
今年こそは、自分を変える。
新しい私になる！
そんな誓いを立てたことはないだろうか。
私は一時期、毎年のようにそう言っていた。
しかし、自分を変えるのは難しい。
具体的に何を変えればいいのだろうか？
単に「変わりたい」と思っただけでは何の変化もないままだ。
もっと言えば、本当に変わる必要があるのだろうか？
持って生まれた資質は変えなくていい
組織開発コンサルタントの勅使川原真衣氏は、クライアント先の企業の社員から「自分を変えたいけれど、変えられないんです」という悩みをよく聞くという。
職場で期待されていることとの間にギャップを感じ、「変わらなければ」と焦る気持ちがあるのかもしれない。
リーダー職になったのだから、もっと自信を持って堂々としていないと……
この部署に配属されたのだから、こういう自分にならないと……
しかし、勅使川原氏は「持って生まれた資質というものはあり、自分をねじ曲げ無理をしてまで変えようとする必要はない」と言っている。
ここで重要になる考え方がある。
――『組織の違和感』p.86より
この前提に立つと、「自分を変える」というのは、自分の内面を変えることではなく、外部環境との接続の仕方を調整することだととらえ直すことができるのだ。
部下をどうしても怒鳴ってしまう
『組織の違和感』の中で挙げられていた具体例が興味深い。
「ふざけんなてめぇ！」などと部下を怒鳴り散らす営業部長の男性は、真剣に変わりたいと悩んでいたそうだ。
アンガーマネジメントの本を買って勉強し、頭では理解している。でも、どうしても反射的に出てしまう。変えがたい性質なのである。
――『組織の違和感』p.88-89より
勅使川原氏は、その人が無理にマネージャーを続けるのではなくプレイヤーに戻れるよう人事に提案したという。
環境を調整することで、誰もが苦しい状況を長引かせず、解決に向かうことができた事例である。
人を変えるよりも、環境を変える。
これは盲点だったかもしれない。
この視点を持てるだけで、ずいぶん楽になれる気がする。
（本稿は、『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』の発売を記念したオリジナル記事です）
大学卒業後、商社勤務を経てライター、コピーライターとして独立。企業の広告制作に携わる傍ら、多くのビジネス書・自己啓発書等、実用書制作に携わる。自著に『文章上達トレーニング45』（同文館出版）、『オタク偉人伝』（アスコム）、『超こども言いかえ図鑑』（川上徹也氏との共著 Gakken）、『SAPIX流 中学受験で伸びる子の自宅学習法』（サンマーク出版）がある。