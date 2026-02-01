「精神を病むリスクが80％減少」サウナの驚くべき効能《ととのう》のは身体だけでなかった…！

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

統合失調症やそれに似た疾患で構成される心の病気「精神病性障害」。幻覚・幻聴、支離滅裂な言動、躁うつなど感情の激しい変動、無気力感……現実との認識に支障をきたすこれらの症状に対して、サウナ入浴が発症リスクを軽減させるかどうか、その検証が今まさに行われている。

精神病性障害の発症リスクを抑えるには…

精神病性障害とは、精神の健康状態が損なわれており、思考や感情、行動に障害をもたらす疾患群をいいます。幻覚や妄想などの症状が現れることもあれば、現実と非現実の区別がつかなくなることもあるため、症状が出ている本人だけでなく、周りにいる人たちに影響が及ぶこともあります。

この疾患群の代表的な病気に「統合失調症」があります。

幻覚や幻聴、妄想のほかに、「これまで楽しいと感じていたことへの興味が失せる」「疲れやすくなって人付き合いを避けがちになる」「考えがまとまりにくく、何を言いたいのか自分でもわからなくなる」「入浴や着替えで清潔さを保つことが苦手となる」といった症状が現れることもあります。

発症の原因はよくわかっていませんが、厚生労働省のデータによると、100人に1人弱発症していることがわかっており、比較的一般的な病気であるとされています。

つまり、誰もがある時急に罹患する可能性があるとも言えます。そのため、具体的な発症原因をブロックすることは難しくとも、精神の健康を保つのに役立つとさｒふぇることは、積極的に生活習慣に取り入れていきたいものです。

サウナによってリスクが80％も軽減された

そのうちのひとつとして、サウナが挙げられるとの仮定の下、フィンランドで検証が行われました。

対象者は、フィンランド・クオピオ市とその周辺に暮らす、精神病性障害の既往歴ががない、週1回以上のサウナ入浴習慣がある42〜61歳の男性2138名で、検証開始から約25年にわたる追跡データが取得されています。

具体的な検証内容は、対象者を「週1回のサウナ入浴習慣がある男性」「週2〜3回のサウナ入浴習慣がある男性」「週4〜7階のサウナ入浴習慣がある男性」の3群に分類。約25年間におよぶ追跡期間中の精神病性障害発症の有無を確認するというものです。

その結果、週1回のサウナ入浴習慣がある男性と比較して、週4〜7回のサウナ入浴習慣がある男性の発症リスクは、約80％も軽減されていることがわかっています。なお、この結果は、被験者の年齢やBMI、アルコール消費量などの影響を統制しても同じでした。

