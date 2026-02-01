爆発的ヒット「リカバリーウェア」を着て、感じた「奇妙な違和感」…「ほんとうの効果」が見えてきた

睡眠について詳しく解説したが、その「質」を高めるアイテムとして、爆発的に流行しているのが「リカバリーウェア」だ。主要各社の年間販売数量は計300万枚を超え、'25年の新語・流行語大賞にもノミネートされた。

日本能率協会総合研究所の調査では、リカバリーウェアの市場規模は'24年に189億円。'25年は2倍以上に膨らみ、'30年には1700億円に達すると予想している。

ブームの火付け役となったのが、コンディショニングブランド会社「TENTIAL」が販売する「BAKUNE」というリカバリーウェア。「嵐」の櫻井翔のCMで知った人も多いだろう。機能性パジャマをうたい、長袖の上下で約2万7000円と高額だが、'24年12月までに100万セット以上を販売した。

前編記事『爆発的流行「リカバリーウェア」に効果はあるか…実際に着てみた「意外な感想」』より続く

効いた気になっているだけ？

続いて、AOKIの「リカバリーケアプラス」。こちらはBAKUNEと違って、ゆったりとしたルームウェア仕様だ。これを試したのは、40代の本誌男性記者。痩せ型で冷え性、筋力不足と日々のデスクワークで、重度の肩こりに悩まされている。

「初めて着たときに、服自体が熱を持っているのかと思うほどの温かさで驚きました。これまでは、寒さをしのぐために裏起毛のパジャマを使っていたのですが、リカバリーウェアでこれだけ温かいのであれば、これで十分です。肌触りも素晴らしかった。

心なしか、肩こりも解消されたような気がします。ただ、リカバリーウェアを着ていた2週間でも、妻からは『相変わらずいびきがうるさい』と言われてしまった。自分的には、睡眠の質も向上した気がしたんですけどね」

最後に、ワークマンの「メディヒール」。こちらの特徴は、伸縮性があり、サラッとした素材で軽いという点だ。ミステリー好きで、夜ふかしして読書してしまうのが悩みという30代の女性記者が試した。

「ほかの商品に比べてケタ違いに価格が安いので、効果があるのか懐疑的でした。しかし、就寝時に体が温まっているような気がして、いつもより早く眠れた気がします。肌触りがいいので、リラックスできたのは事実です」

皆が口を揃えて「着心地はよかった」と語るが、共通して「ある違和感」が残った。それは「効いた気になっているだけかも」という感想だ。

「効いた気分」になっていることが大事？

しかし、睡眠＆超回復研究所所長の角谷リョウ氏は「それでいいのです」と語る。

「科学的には効果がなくとも、効き目を実感したり、実際に効き目が現れることを「プラシーボ効果」と呼びます。疲労回復・血行促進に効く『リカバリーウェアを着ているのだ』という実感が、リラックス効果を生んでいる場合もあるでしょう。批判する人もいるかもしれませんが、私はプラシーボ効果肯定派です。大切なのはゆっくりと、心も休ませることなのですから」

リカバリーグッズにはパジャマ以外にもマッサージ器や入浴剤など、さまざまな製品がある。右上の図表も参考にしながら、自身に合ったものを試してみてほしい。

効果を信じるか、疑うかは人それぞれ。しかし、一日の終わりに身を包んで「今日は休もう」とスイッチを切り替えられるだけでも、きっと意味はあるのだろう。

「週刊現代」2026年2月2日号より

【もっと読む】「ダサいから客離れ」では説明不足《ライトオン大量閉店》本当の原因…あまりにも分が悪かった競争相手とは

【もっと読む】「ダサいから客離れ」では説明不足《ライトオン大量閉店》本当の原因…あまりにも分が悪かった競争相手とは