《戦争はカネになる》小泉進次郎が訪米時に面談もした「22歳の新世代武器商人」の正体

左派色が強かったシリコンバレーに変化が

「10年前には想像もできなかった変化が、テック業界に押し寄せている」と語るのは、米国在住の日本人投資家だ。伝統的に左派色が強かったシリコンバレーではかつて、軍への関与はタブー視されていた。その事実を象徴する事例の一つが2018年、グーグルで起きた抗議活動だった。

同社が「プロジェクト・メイブン」と呼ばれる国防総省の軍事プロジェクトに関与していたことを非難する約3000人の社員が、CEO宛ての抗議文を送り、十数名が辞職した。

また、アマゾンの社員らも同年、政府機関や警察向けに顔認識ツールを同社が提供するのをやめるよう求めたほか、マイクロソフトでも同社が米軍にAR（拡張現実）ヘッドセットを供給する契約を破棄するよう求める動きが発生した。

これを受け、各社は軍との取り組みを縮小する、もしくは秘密裏に進める方向に舵を切っていた。しかし今では、テック業界の各社が、先を争うように軍事分野に参入している。背景にあるのは、他でもないロシアとウクライナの戦争や、トランプ政権による国防費の拡大だ。

トランプ大統領は1月7日、2027年度の国防予算を前年度比6割増の1兆5000億ドル（約234兆円）に増額する考えを示し、23日にはすべての同盟国に国防費を国内総生産（GDP）比5％まで引き上げるよう要求した。

「戦争はカネになる」という現実

「批判を恐れずに言えば、戦争はカネになる。莫大な資金が流れ込んでいる」と、前述の投資家は匿名を条件にコメントした。この潮目の変化は、かつて「リベラル派の牙城」と呼ばれたフェイスブック（現メタ）の動きを見れば一層明らかだ。

同社を率いるマーク・ザッカーバーグ氏は、トランプ大統領の1期目の任期の終了間際の2021年1月6日に起きた連邦議会議事堂襲撃事件を受けて、同氏をフェイスブックから追放した。この判断は、トランプ氏の投稿が、前年の大統領選での敗北を認めない狂信的支持者らの暴力を扇動したという主張に基づくものだった。

トランプ氏はこの措置を受け、フェイスブックを「人民の敵」と呼び、「ザッカーバーグを終身刑にする」と息巻いた。しかし、両者の対立は2024年の大統領選期間中に、急速に雪解けへ向かった。

ザッカーバーグ氏は、同年7月のトランプ氏の暗殺未遂事件の対応を公に称賛し、同氏の就任基金に100万ドルを寄付したほか、トランプ氏の主要な支援者である総合格闘技団体UFCのダナ・ホワイトCEOをメタの取締役に任命した。選挙後、ザッカーバーグ氏はトランプ氏の私邸で同氏と会食したほか、大統領就任式にも出席した。

メタはその後、防衛分野の新興企業アンドゥリル・インダストリーズと提携し、米軍向け製品を開発すると発表したほか、「トランプ政権との接近を図る目的で、国防総省出身者の採用を強化した」と報じられた。

また、グーグルも2025年2月にAIの軍事利用を認めるユーザーポリシーの改定を行ったほか、アマゾンやAI大手のオープンAIも軍への接近を開始。まさに、テック業界の大手が雪崩を打って軍に擦り寄る構図となっている。

小泉防衛相が面談した22歳のドローン起業家

しかし、「AI時代の武器商人」を目指すのは、シュミット氏のような大物経営者やシリコンバレーの大手のみではない。日本の小泉進次郎防衛大臣は、1月の訪米中にヘグセス米国防長官と米陸軍式の筋力トレーニングに参加し、両者の親密ぶりをアピールしたが、ロサンゼルス近郊では軍用ドローンの新興企業「ネロス・テクノロジーズ」を視察した。

同社の創業者でCEOのソレン・モンロー・アンダーソン氏は、弱冠22歳にして累計1億2100万ドル（約185億円）もの資金を調達し、米海兵隊やウクライナ軍向けのドローンを製造している。17歳でドローンの国際競技会MultiGで優勝を果たした同氏は、20歳で会社を設立。大手ベンチャーキャピタル（VC）のセコイア・キャピタルなどの支援を受けて事業を拡大した。

さらに、前述のニューヨーク・タイムズ（NYT）の記事によれば、軍事分野とはまったく無縁だった起業家の参入も相次いでいる。その一人のブライアン・ストリーム氏は、ニューヨーク大学の芸術学部を卒業後、ハリウッド映画やCM向けのドローンの空撮事業を手がけた後に、ヴァーミア（Vermeer）と呼ばれるスタートアップで軍事分野に乗り込んだ。きっかけは、2019年に開かれた投資家向けセミナーだった。

この場で米空軍のスタートアップ支援プログラムを率いる起業家と出会ったストリーム氏は、ドローンがカメラから得た視覚情報を処理し、機体内部の3次元地形マップとの組み合わせで、GPSに依存せず、自律航行を可能にするプログラムを生み出した。2024年にキーウを初訪問したストリーム氏は、ウクライナ軍からの契約を獲得。米国の著名VC、ドレイパー・アソシエイツから1200万ドルを調達し、米国防総省との取り組みも活発化させている。

ハイテク兵器開発の功罪

もちろん、このような若手起業家の取り組みや巨額の資金調達を、手放しで称賛したり、単なる「成功したビジネスモデル」のように語るのは、浅はかすぎると言わざるを得ない。ハイテク兵器が標的を自律的に検知、追跡して攻撃を加える「キルチェーン」の構築は、人類が越えてはならない一線だという声も上がる。

NYTの取材に応じた、ウクライナ軍でAI開発を指揮する起業家の一人は、攻撃の最終段階を操縦士からの無線信号なしで完遂させる仕組みを完成させたと明かす一方、「私たちは、怪物を生み出してしまった」と述べている。

この起業家は、2022年の開戦当初からドローンの開発に取り組んだ結果、自らが開発したテクノロジーが将来的に民間人に向けられることを危惧している。

ウクライナ西部のリビウにある戦没者が眠る墓地を度々訪れるこの起業家は、約1300基もの墓が並ぶこの場所が必要とされる現実を「心の底から憎む」と述べている。それでも、戦争で若くして命を奪われた仲間たちを悼む彼は、「この場所にこそ、私が仕事を続ける理由がある」と語っている。

