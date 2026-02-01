Snow Man・目黒蓮抜擢の是非…『SHOGUN 将軍』シーズン2への業界関係者の本音

2024年に世界中を席巻した、Disney+によって独占配信されたドラマ『SHOGUN 将軍』。西暦1600年の日本を舞台に、武将・吉井虎永が天下分け目の「関ヶ原の戦い」前にした権力闘争の中で、漂着した英国人航海士のジョン・ブラックソーンとの出会いをきっかけに、日本の覇権を巡る壮大な策略を繰り広げていく戦国ドラマだ。

同作は、その圧倒的な映像美と緻密な時代考証、主演を務めた真田広之らの確かな演技力と白熱したアクションシーンが評価されて、アメリカのテレビ界で最も権威あるといわれる「エミー賞」で史上最多となる18部門を受賞するという快挙を達成した。

また、日本文化の正確な描写や日本語のセリフを中心に展開されるストーリーは、ハリウッドに新たな風を吹き込み、多くの視聴者を魅了した。

そんな記憶にも記録にも残る配信ドラマとなった同作のシーズン2の制作が早くも決定。1月中旬からカナダ・バンクーバーで撮影が開始されているようで、新しいキャストには俳優、アイドルとしてトップクラスの知名度と人気を誇るSnow Man・目黒蓮の起用も決定された。

期待が膨らむばかりだが、大ヒットしたシーズン1と比較し「不安要素は多い」と業界関係者は語る。また、シーズン2の出演が決まった目黒蓮に対する懸念も少なくないという。

前編『Snow Man・目黒蓮抜擢が決まった『SHOGUN 将軍』シーズン2…早くも業界関係者が【大コケ】を予想するワケ』に続き、業界関係者たちのリアルな意見をお届けします。

Snow Man・目黒蓮抜擢の是非

『SHOGUN』続編の制作で最も世間の注目を集めているのが、シーズン２からの新キャストとして発表されたSnow Man・目黒蓮の抜擢だ。

映像制作会社に勤務し、時代劇映画のキャスティングを担当したこともあるC氏は語る。

「目黒蓮さんの起用は、国内での話題性と新規視聴者の獲得という点では、間違いなく正しい選択だったと思います。彼の起用によってシーズン1で取り込めなかった若い世代や女性層への訴求力は計り知れない。その一方で、シーズン1が獲得した熱心なドラマファンたちからは作品のクオリティ低下を懸念する声が上がっているのも事実です」

C氏は続ける。

「時代劇はただ刀を振るのが上手いかどうかだけじゃないんです。確かに、目黒さんは歌いながら華麗にダンスをこなす高い運動能力を持っている。劇場版『トリリオンゲーム』でも手足の長さを活かしたアクションシーンは圧巻でした。

ただし、殺陣はただのアクションじゃない。座り方や立ち方、間の取り方、視線の移し方。武士の動きや心構えを理解できていないと演じるのが難しい。

また、シーズン1では時代劇にありがちな“チャンバラ”ではなく、旧来の剣術に基づいた無駄のない殺陣が使われていた。つまり、緊迫感のある間（ま）の使い方と一瞬で決める鋭い刀裁きが求められる。これまで本格的な殺陣の経験がないに等しい目黒さんにとってはかなりハードな現場になると思います」

繊細な演技からの脱却をできるか

また、目黒蓮の「演技の幅も試されるでしょうね」とC氏は続ける。

「目黒さんは実績のある俳優ではあるとは思いますが、お世辞にも演技力については幅があるわけではない。ドラマ『silent』や『海のはじまり』で見せた繊細なセリフ回しや表情の作り方は見事でしたが、『トリリオンゲーム』で演じた野心家でハッタリを武器にする役どころは、ややキャラクターのトーンに無理があった。

彼の良さは影のある役どころだと考えると、力強い表情や殺気漂うようなセリフを言えるのか、疑問が残りますね。戦国時代の人間は、現代人とは死生観が根本的に異なります。その異質さを現代的な繊細さを持つ目黒さんがどう演じ分けるのか。

もし、単なるいい人や苦悩する若者に留まってしまえば、真田さんをはじめ、存在感のある役どころに飲み込まれてしまうでしょう」

シーズン2のヒットのカギを握るのは

前編からここまで、大ヒットした配信ドラマ『SHOUGUN 将軍』のシーズン2にまつわる懸念点を挙げてきた。

原作がなくなってしまった脚本、真田広之への過度な依存、そして目黒蓮の演技力の見通し。これらはシーズン1が築き上げた完璧な世界観を崩壊させかねない大きなリスクである。

それでも、前編記事で作品への不安要素を口にした、ハリウッドに精通する映画ライター・B氏は「真田さんはこれまでもハリウッドで孤独に戦ってきた。今回のような困難ではめげないはず。目黒さんも真田さんの厳しい指導に耐え抜くことができるならば、シーズン1を凌駕する作品になるかもしれません」とポジティブな意見も残した。

業界からの不安を颯爽と吹き飛ばし、シーズン1と同様のムーブメントが起こる可能性は十分にある。シーズン2の配信開始後、その答えが明らかになるはずだ――。

