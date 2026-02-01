”月に9回以上”サウナに入ると、まさかの「認知症予防」に…フィンランド人が提唱する《驚きの研究結論》

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

世界に先駆けて少子高齢化が進んでいる日本では、認知症人口が多いことが知られている。この課題解決に、はたしてサウナは役立つのか。調べてみると意外な効果が見えてきた。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

日本における認知症患者の割合は

認知症とは、さまざまな原因によって脳の神経細胞が傷ついたり、うまく働かなくなってしまうことで、記憶力や判断力などの「認知機能」が低下して、社会生活に支障をきたしている状態のことを指します。

認知症は、発症した時期によって大きく3つにわけられます。すなわち「若年期認知症」（18〜39歳で発症）、「初老性認知症」（40〜64歳）、「老年期認知症」（65歳以上）です。

このうち、若年期認知症と初老期認知症は、「若年性認知症」とも分類されます。この若年性認知症は、社会的・生物学的要因から、女性より男性のほうが発症する確率が高いとされています。

症状としては、物忘れや徘徊など、老年期認知症と重なる部分が多いですが、社会全般の認識が不足しているため、家族や周囲も認知症であるとは気づきにくく、誤った対応がとられるケースも。また、発症者が働き盛りの世代だったり、子育て中である場合は、それに付随する様々な問題が生じることもあります。

では、65歳以上の高齢者にしぼった場合、現在の日本における認知症患者の割合はどの程度あるのでしょうか。

認知症患者の割合は年々上昇傾向に

2022（令和4）年時点の統計では、高齢者全体の12.3％が認知症患者だということがわかっています。また、認知機能の低下が認められるものの、日常生活は比較的自立して送ることができる「軽度認知障害」に該当する人は、全体の15.5％です。

つまり、合計すると27.8％、3割近くもの高齢者が認知症または軽度認知障害ということになります。また、前述の通り、65歳未満の認知症患者もいることから、日本にとっていかに大きな課題であるかがわかります。

この統計は、福岡県久山町、石川県七尾市中島町、愛媛県伊予市中山町、島根県海士町の4地域において実施された「認知症及び軽度認知障害の有症率調査並びに将来推計に関する研究」によるものです。

同研究ではこの結果をふまえ、2040（令和22）年における認知症患者および軽度認知障害に該当する人の割合は、それぞれ14.9％、15.6％に上昇するとしています。ただし、この研究における認知症患者数・MCI患者数の推計は、「従来と同じスピードで認知症患者・MCI患者が増えていけばこうなる」という仮定によるものです。

「100℃以下のサウナに5〜14分」が最適解

そのため、この推計が現実のものとなることがないよう、私たち一人ひとりが対策を練っていくことが大切であるといえます。その対策のひとつとして、「定期的なサウナ入浴」も検討の余地があります。

実際に、フィンランドで過去におこなわれた中年男女を対象とした調査では、定期的に高頻度でサウナを利用している人のほうが、頻度の低い人に比べて認知症発症リスクが低いという結果が出ています。

対象となったのは、認知症だと診断されたことがない30〜69歳の男女1万3994人。被験者の認知症発症の有無は39年間にわたって追跡されています。

その結果、まず、〈月に9〜12回のサウナ入浴習慣がある人〉は、〈月に4回以下しか入浴しない人〉あるいは〈まったく入らない人〉と比べて、認知症発症リスクが約20％軽減されていることが判明しています。

また、「認知症発症予防に有効である可能性が高い」と考えられる1セットあたりのサウナ入浴時間は5〜14分。最適な室温は80〜99℃であるとされています。

