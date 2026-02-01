零戦の英雄が日本航空の入社試験を「自分から放棄してしまった」あまりにも痛恨な勘違い

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は名パイロットとして知られながら戦後ちょっとした行き違いでパイロットになれなかった田中國義少尉を紹介する。

前編記事＜難攻不落の「B-17」を2機も撃墜した「撃墜王」が、ある日突然、戦場から姿を消した…彼を襲った「まさかの病名」＞より続きます。

試験を放棄、パイロットになり損ねる

田中はその後も要務飛行や残務処理に携わったのち、9月6日、筑波の自宅に復員した。田中は28歳、海軍少尉になっていた。

復員した田中は、母親と兄がいる東京に出て、兄が勤めていた建築会社でしばらく働いたのち、昭和23（1948）年、得意の機械いじりを生かそうと自動車修理店を始めた。ところがその店を三年でつぶしてしまい、

「仕方がない、英語をマスターしてまた飛行機に乗ろう」

と、進駐軍に雇われて自動車修理の仕事に就く。

「ところが、私のいたところは日本人ばかりでアメリカ人は少ししかおらず、こっちが英語をマスターする前に向こうが日本語を覚えちゃった」

昭和25（1950）年、自衛隊の前身となる警察予備隊からも入隊するよう勧誘されたが、心臓のことで自信が持てず、ことわった。続いて、GHQによっていっさいの活動が禁止されていた日本の航空界が再編の上、再開されることになり、昭和26（1951）年、新たに設立された日本航空がパイロットの募集をはじめる。田中は日航からの誘いを受け、入社試験を受けた。

「ところが、行ってみたら英語の試験をやるって言うんですよ。私は英語なんて全然できません。いつも飛ぶときの言葉はなんとかなるだろうけど、緊急事態になったときに英語ではどうにもならない、そう思ってあきらめて帰っちゃったんです。そしたらあとで人に笑われました。あのな、地上で管制するのも日本人だぞ、ぎごちない英語でやってるんだから、いざというときは日本語になるんだよ、と。

それに、当時の松尾静磨専務が佐賀の人で、私とは遠縁にあたるんですが、あとで怒られました。おまえ、零点でも試験さえ受けていればなんとでもなるが、受けなきゃどうしようもないじゃないかと。あそこで正直に考えすぎたのが人生の分かれ目でした」

その後、田中は、戦友の坂井三郎の紹介で、運送会社の子会社の雇われ社長になり、昭和42（1967）年、これも坂井の支援もあって独立、東京都板橋区に「三協自動車」という板金塗装店を開業。昭和62（1987）年に店を閉めるまで、自動車修理ひと筋に生きた。

「戦後は自動車にずっと関わってきましたが、儲かりませんでしたねえ。どうも私は金儲けには向いていなかったみたいです」

戦闘機隊員としての経験には満足

私が初めて田中のインタビューをしたのは、冒頭にも記したように、戦後50年の平成7（1995）年初秋、志賀淑雄・元少佐が経営する会社でのことだった。それからことあるごとに話を聞き、浅からぬ付き合いは長く続いた。

田中のインタビューは、練馬区の光が丘公園だったり、原宿竹下通りの喫茶店だったりした。原宿だと、中野区に住む田中とは帰りの電車が同じ方向になるので、山手線に一緒に乗る。シルバーシートに座った若者が席を譲らなくても、田中は、

「まだまだ頑張りたいしね」

と、吊革につかまり、不敵な笑みを浮かべて立っていた。田中と坂井三郎、そしてガダルカナル島で捕虜になった元零戦搭乗員・石川四郎と一緒のゴルフに誘われたこともあった。

原宿・東郷神社で行われる零戦搭乗員会の役員会や、米海軍から招待を受けての、厚木基地将校クラブで開催されるクリスマスパーティーに出席するときは、志賀がタクシーをチャーターし、最初に私を乗せて田中を迎えに行く。帰りはまず田中を送り届け、私を降ろし、志賀が練馬区の自宅に帰る。

志賀はどんな会合やパーティーの場でも、挨拶のとき必ず田中を傍らに立たせて、

「私が生き残ったのは、優秀な列機を持ったこと、なかでもこの人のおかげです」

と紹介するのが常であった。

田中は、支那事変の十三空では志賀、台南空では飛行隊長・新郷英城大尉の二番機を務めたが、志賀によると、田中の考課表には、

「指揮官列機トシテ最優秀」

と書かれてあったという。

平成14（2002）年の晩秋、志賀が病気との報らせに、とりあえず見舞いがしたいと、田中と小町定（元飛曹長）、操練出身の二人が、志賀の家を訪ねたことがある。ちょうど間の悪いことに、志賀は留守であった。待っていれば帰って来るかも知れないと、寒風が吹き落ち葉が舞い散る近くの公園のベンチで二人で待ち、結局、そのときは会えなかったという。志賀は平成17（2005）年11月25日、91歳で亡くなった。

最大の理解者を喪った田中は、それから急に元気をなくしたように見えた。

平成18（2006）年9月、靖国神社で行われた「零戦の会」総会に出席したのが、公の場では田中の最後の姿になった。

以後、体調をくずし、時折の電話と年賀状のやりとりだけになっていた。平成23（2011）年5月25日、老衰で死去。享年94。

「戦後はいろいろやって、あんまりうまくいきませんでしたが、私の人生のなかで戦闘機に乗っていたというのは、子供の頃からの夢を曲がりなりにも叶えたということで、満足に思っています」

――そう語ったときの田中の、誇りに満ちた表情が、いまも私の瞼に焼きついている。

