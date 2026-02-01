増加するサイバー犯罪に対抗する「ホワイトハッカー」とは何者か、日本で懸念される「静かな攻撃」

「近年は世界中で企業へのサイバー攻撃が増えています。日本では公開されたランサムウェア（身代金を要求するソフトウェア）による被害だけで年間約100件、実際にはその倍の数の被害があるとみられます」

そう語るのは、日本ハッカー協会の代表理事・杉浦隆幸氏だ。アメリカの調査会社サイバーセキュリティベンチャーズによると、'25年のサイバー攻撃による全世界の損失額は1500兆円に及ぶ。

増え続けるサイバー攻撃に対抗しているのが、ホワイトハッカーと呼ばれる技術者たちだ。そもそもハッカーとはどんな人なのか。著書に『ハッカーの教科書』がある作家のIPUSIRON氏が語る。

「ハッカーは、もともとパソコンに詳しい人やプログラミングを楽しむ人のことでした。日本では他人のコンピュータに侵入する悪者というイメージが根強いですが、違法なのがブラック（闇）ハッカー、合法なのがホワイトハッカーと言っていいでしょう。ブラックハッカーは儲かりますが、違法行為で捕まるリスクもあり継続は難しい。一方、昨今は企業に就職してセキュリティを請け負うホワイトハッカーが増えています」

最新のセキュリティに更新し続けることが重要

彼らは、ブラックハッカーにどのように対抗しているのか。約200人のホワイトハッカーを束ねる牧田氏が語る。

「実際にハッカーが用いた手法を使って企業のセキュリティをテストすると、当社の実績では9割の企業へのハッキングが成功します。侵入を完全に防ぐのは非常に困難なのです。

重要なのは、常に最新のセキュリティに更新し続け、セキュリティの穴を少しでも減らすことです。

たとえば、ちょっと残酷な例えですが、クマに襲われそうな時、一緒に逃げている人よりも早く逃げられれば自分の被害は防げます。同じように、サイバー犯罪の攻撃者も手間をかけたくないので、他よりも少し強固なセキュリティを持っていれば、矛先が他に向いて助かりやすい。

以前、元インターポールのサイバー犯罪捜査官がナイジェリア政府に助言してセキュリティレベルを一段階上げたら、ナイジェリアへの攻撃がなくなった代わりに周辺国へ攻撃が増えたと聞きました」

いちばん怖いのは「静かな攻撃」

では、日本のセキュリティは他国と比べると高いのか、低いのか。牧田氏が続ける。

「先進国の中で日本はセキュリティがやや遅れています。というのも、島国で危機感が薄いうえ、これまで障壁になっていた日本語の壁がAIによって消滅したからです。

しかし、最も懸念すべきは、気づかれないように情報を抜き取り続ける『静かな攻撃』です。日本の国家防衛に関わるような大手企業でさえ数年前から侵入されていた事例もあるのです」

ブラックハッカーとホワイトハッカーの攻防に、終わりはないのだ。

「週刊現代」2026年2月2日号より

【もっと読む】「素人でもフィッシング詐欺が行える時代に」あなたの証券口座を狙う犯罪者向けサービス《Phaasの脅威》

