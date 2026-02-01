『徹子の部屋』が放送開始50周年…1万2600回超にわたり長寿化できた「納得の理由」

豪華ゲストを集めた4時間特番を放送

2月1日17時から『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（テレビ朝日系）が4時間にわたって放送される。

これは『徹子の部屋』が1976年の2月2日の放送開始から50周年を迎えることを記念した特番。ここまで第1弾でSnow Man・目黒蓮、第2弾で明石家さんま&笑福亭鶴瓶、第3弾で浅田舞&浅田真央、宮沢りえ、第4弾で平野レミ&森山良子&清水ミチコ、小泉孝太郎&高嶋ちさ子&藤森慎吾、第5弾で寺尾聰、高田純次、石原良純、第6弾でサンドウィッチマンという豪華ゲストの出演が発表されている。

長寿番組の中には『アッコにおまかせ！』（TBS系）や『24時間テレビ』（日本テレビ系）のように、「もう終わってほしい」などの声が繰り返しあがるものも少なくないが、なぜ『徹子の部屋』は支持を集め続けているのか。けっきょくどこが凄いのか。番組の本質を掘り下げていく。

トーク番組をめぐるシビアな現実

『徹子の部屋』の「何が凄いのか」と言えば、その最たるところは1万2600回超の放送回数だが、昭和、平成、令和と時代が移り変わる中、番組は変わらず続いていることに驚かされる。

かつてトーク番組はテレビの花形だったが、平成中盤ごろから徐々にその数が減っていった。芸能人が雲の上の人から身近な存在に変わり、「この人のトークをじっくり聞きたい」と思わせる大物が激減。次第にトーク番組のメインは1対1などの少人数から、多くの芸能人が集うグループトークに変わり、現在に至っている。

実際、現在最も人気のあるトーク番組は『踊る！さんま御殿』（日本テレビ系）や『アメトーーク！』（テレビ朝日系）などのグループトーク。芸人を中心にした“団体芸”の要素が濃く、笑いを詰め込むことで人気を保っている。

一方、少人数のトーク番組は先日『ボクらの時代』（フジテレビ系）の終了が発表されたように縮小傾向にある。その他では『A-Studio』（TBS系）こそ健在だが、『さんまのまんま』（カンテレ・フジテレビ系）は特番のみ。

『だれかtoなかい』（フジテレビ系）は一連の騒動を受けて終了したが、そもそも視聴率は打ち切りに近いレベルで低迷していた。さらに『アウト×デラックス』（フジテレビ系）や『有吉反省会』（日本テレビ系）などの毒舌系トーク番組もレギュラー放送を終えている。

そんなトーク番組受難の時代だけに、帯番組として週5日放送され続ける『徹子の部屋』の特別感は際立っている。

一発勝負の“撮って出し”であること

では、なぜ『徹子の部屋』はこれほど長く放送を続けられるのか。最大の理由はトークの編集をしない一発勝負の“撮って出し”だろう。

「ゲストが話している最中にエンディング曲が流れはじめ、トークが強制終了される」というシーンを見たことがあるのではないか。これは言わば、生放送と同じ収録スタイルということ。よほどの失言がない限り、失敗しても編集や撮り直しはしないため、生放送に近い緊張感が漂っている。

撮って出しの主な狙いは「制作サイドの意図ではなくゲストの人柄をそのまま視聴者に見てもらう」こと。しかし、よほどのトーク巧者でない限り、編集しなければ間ができて密度が薄くなったり、話が前後してわかりづらかったりなどの点でクオリティに不安が残る。

テレビ番組だけでなく、ネット動画も間を詰めてテロップを付けるなどの編集をしなければ見てもらえない時代だけに、『徹子の部屋』の“撮って出し”というスタンスは際立っている。

さらに注目すべきは、この撮って出しの方針が、結果的に時代を超えた品質保持につながっているほか、黒柳とスタッフの衝突を予防している点だ。また、ゲスト側も一発勝負の“撮って出し”は緊張する一方で「制作サイドに意図的な編集をされない」という安心感をもたらしている。

その安心感だけでなく信頼感にもつながっているのが、スキャンダルなどのゲストが話したくないことは聞かないというスタンス。昼の番組らしくクリーンな構成であるほか、ゲストをリスペクトしているため、「トークは苦手だが、この番組なら出たい」という芸能人は多い。さらに「この番組なら」と、病名や闘病などの様子を自ら語るケースも目立つ。

・・・・・・

