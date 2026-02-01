中国政府「輸出規制」が日本に与える深刻な打撃…医療も防衛も「中国に依存」せざるを得ない「悲惨な現状」

中国商務省は1月6日に「日本向けの軍民両用物資の輸出規制を強化」する方針を宣言しました。しかも、その理由は高市発言であり、それが中国の安全保障を脅かした発言だということを根拠にしています。

中国は、こういう事態に備えて万全の準備をしていました。24年10月、国務院が「両用物項（軍隊でも民間でも使用される物質のこと）出口管制条例(デュアルユース品目輸出管理条例)」を運用すると宣言しました。この条例によれば、世界の主要国・地域はいずれも、この条例のリストにある貨物・技術・サービスについて厳格な輸出管理を行うことが出来るという仕組みをつくっていたのです。

レアアースだけに限らず、国民の生命に直結する薬品類にも輸出規制の兆候がみられます。その第一が、抗生物質です。薬局や病院で抗生物質が不足しているので、調剤にも、手術にも問題がでているのです。いくつも日本に圧力を与える手札が中国にはあると考えねばなりません。

医療も国防も大半は中国に依存

たとえば、レアアースについて、日本も準備はしてきましたが、中国は世界の中重希土類資源の約80％を保有しています。またガリウム、ゲルマニウム、アンチモンなどのレアメタルも、軍事産業や半導体産業にとって極めて重要です。また一部の半導体チップはシリコンとゲルマニウムの合金を使用することで高性能を実現しています。アンチモンおよびその化合物は弾薬、赤外線ミサイル、核兵器、ロケット用難燃剤などの製造に広く利用されています。米国が関税取引で、結局引き分けに持ち込まれたのも、これだけの製品の輸出を止められると、産業だけでなく軍隊も成り立たないと思ったからでしょう。

抗生物質やビタミン剤といった身近な医薬品でも、いまや中国は欠かせない存在となっていて、医薬品原薬の大部分は中国経由と考えるべきだと製薬会社はいいます。テトラサイクリン、ドキシサイクリン、ビタミンB1、アスピリンなどなど。これらは、ほとんど他の国からの代替がきかない薬品なのです。

原材料となる化合物から原薬、完成品である医薬品までの全行程を一社で手がける製薬会社は世界にほとんど存在しません。とりわけジェネリック医薬品を扱う後発メーカーは、原料の化合物や原薬を海外からの輸入に頼っていて、その大半は中国からです。

中国は着々と「世界の工場」に

1990年代半ばまで、欧米と日本で世界の医薬品原薬の9割を生産していたといわれます。しかし英国の規制当局の調査では、2017年時点ですでに中国の原薬生産の世界シェアは4割となり、医薬品でも中国は着々と「世界の工場」となりつつあります。

それに比べて、日本政府は楽観的すぎるのではないでしょうか。「現在はレアメタル（レアアース含む）備蓄目標を従来の60日分から100日分(一部180日分）に増強しているほか、2010年のレアアース・ショック以降、日本はレアアースを含む重要鉱物の安定供給確保に向け、『国家備蓄』『原料確保に向けたリサイクルや国内製錬の維持強化・国の主体的な取組を含む上流の開発等による供給源の多角化』を推進してきており、レアアース全体で日本の輸入に占める中国の割合を、2009年の85％から2025年には63%まで減らしている」と胸をはりますが、中国製が占める割合を50％にするという目標にはまだ到達していません。30年程前までは国内に多数の医薬品中間体受託製造会社がありました。

しかし抗菌薬は儲からないという理由で中国やインドの安い受託企業へ次々と発注を移管していきました。本来は、食糧自給と同じく、国内生産を大事にすべきだったのです。

高市首相の「リップサービス」で…

忘れてはいけません。これは高市首相の国内むけのリップサービスによって引き起こされた騒動だということです。「政府の従来通りの答弁と変わらない」と繰り返し弁明していますが、中国の「戦艦」が出てくるという発言は、「戦艦」などもはやこの世には存在しない、ありえない失言でした。失言くらいは謝るべきでしょう。

そして、発言をきちんと聞きけば、台湾有事の際には、「米国が支援し、その米国を支援する」のが集団安全保障の説明であったはずなのに、高市氏の発言は米軍の部分が、かなり離れた部分に出てきて、これは中国に誤解を与えかねないことになります。その意味で失言といってもいいものでした。これは台湾は中国の内政問題と主張する中国に対して、日本一国でも台湾のために戦う。つまり、中国と敵対すると宣言したと同様だと中国に判断されても仕方がない失言でした。日本では、相当な識者まで、従来通りの答弁をしたのに、中国が傲慢にも日本を攻撃しているといい、サナカツなどと高市氏を支持している若者は、元々、高市首相の発言が間違っていることなど考えもせず、中国が、頑張っている高市首相をイジめ、首相は果敢に抵抗しているなどと思い違いをしています。

この問題は、解散総選挙で高市氏が政権をとったとしても、簡単に終わる問題ではないことを、メディアも野党も自民党も高市氏になんらかの手を打つことを提言すべきなのです。なにもしない政権は、いずれ国民の生命まで脅かされるというリスクと真剣に向き合うことになると思います。そうなってからでは遅いのです。

