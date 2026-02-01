オリックス公式YouTubeがヒカキン、東海オンエアを凌駕

ドジャースの山本由伸投手が巻き起こした旋風が、野球界だけでなく日本のYouTube界も飲み込もうとしている。1月18日〜24日のYouTube動画再生数週間ランキングで、山本が出演したオリックス公式YouTube「BsTV」が、日本を代表するトップYouTuberヒカキンさんらを抑えて上位にランクイン。SNS上では「由伸の力、すげぇ」「ここの中に入ってくるBsTV」「場違い感半端なくて草」と驚愕と困惑の声が広がっている。

YouTubeランキングメディア「デジタルクリエイターズ」が発表した同ランキングによると、1位の「Hey! Say! JUMP」や3位の「Snow Man」、2位の「推しの子」公式など、名だたる人気コンテンツが並ぶ中、オリックスの公式チャンネル「BsTV」が堂々の7位に食い込んだ。特筆すべきは“YouTube界の王者”として知られるヒカキンさんの「HikakinTV」（8位）や「東海オンエア」（10位）、一発撮りが大人気の音楽チャンネル「THE FIRST TAKE」（9位）を上回る快挙を成し遂げた点だ。普段は2万〜5万再生が多い同チャンネルだが、山本の出演動画は1週間で171万再生に達し、現在は200万に迫る勢いとなっている。

動画内では、山本が元同僚であるT-岡田氏、阿部翔太投手、宗佑磨内野手、宮城大弥投手らと座談会を実施。昨年はワールドシリーズで3勝を挙げMVPに輝いた山本が、リラックスした表情で語り合った。この意外すぎるランキングの結果にSNS上は騒然。「JUMP、推しの子、Snow Man……オリックス!?」「7位BsTVが異色すぎて」「ヒカキンを越した大物YouTuber」「由伸パワーエグすぎるな」「由伸国民的コンテンツで草」「世界の山本由伸はここでも結果を残してしまうのか」と、その影響力の大きさを指摘するコメントが相次いだ。

メジャー2年目の昨季、12勝を挙げポストシーズンでも圧倒的な投球を見せた山本。今オフ唯一のメディア露出として古巣のYouTubeを選んだ男気が、思わぬ形で“HIKAKIN超え”という快挙をもたらした。2026年シーズン、さらなる飛躍が期待される右腕は、ますます勢いを増している。（Full-Count編集部）