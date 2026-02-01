日本画ってええなあ…大阪個人所蔵の珠玉「小林美術館」にひたる

大阪はコテコテ、派手派手しいもの好きというイメージがあるが、意外や意外、はんなり・しっとり・わびさびの日本文化を鑑賞するのに恵まれた街でもある。日本画、それも文化勲章受章作家の作品を中心にコレクションしている私設美術館「小林美術館」を訪ねた。

静寂を求めて

丙午（ひのえうま）の2026年を迎えた。「火」の年とされ動乱が予想される今年、せめて年の初めぐらいは心静かに過ごしたい。そう思い訪れたのが、大阪府高石市にある小林美術館だ。

小林美術館は、堺市から高石市の沿岸部、南北に広がる浜寺公園のすぐそばにある。古来、白砂青松で知られるこのあたりは現在も5,500本余りを数える松林があり、風情ある枝ぶりの大木が松葉を揺らす景勝地だ。明治後期、南海電鉄が浜寺海水浴場を開設すると一大海浜リゾート地となり、別荘地としても賑わった。しかし昭和30年代以降、浜寺公園沖を埋め立て、堺泉北臨海工業地帯と呼ばれる巨大コンビナートができてからは、随分風情が変わってしまった。

当館は土壁と格子をイメージした外観で、瀟洒な別荘地だったかつての浜寺を思い起こさせる美術館だ。南海本線「羽衣駅」・JR「東羽衣駅」から徒歩4分、阪堺電車「浜寺駅前」停留場から徒歩8分で、アクセスもしやすい。

1階には右手にギャラリーや売店、左手に喫茶スペースがある。席数も美術館の規模にすると多く、ゆったり座れる上にメニューも充実していて、簡単な軽食の他、泉州名物くるみ餅と堺の老舗・つぼ市製茶本舗の抹茶セットなども提供。珈琲や紅茶のカップ＆ソーサーも趣味がよく、私設美術館らしい贅沢さを味わうことができる。

塗料店の経営者から転身

小林美術館ができたのは2016（平成28）年。今年は開館10年に当たる。館長の小林英樹（えいき）氏は大阪府和泉市出身、1943（昭和18）年生まれの82歳だ。

小林氏の実家は元々、地瓦（日本瓦）を扱っていたが、その後、繊維関係の仕事を始めた。しかし、小林氏は家業を継ぐという選択はせず、大学で計数工学を学び、コンピューターを使う仕事がしたいと塗料・インキメーカーの阪田商会（現・サカタインクス）に1966（昭和41）年に入社した。1974（昭和49）年には建築用塗料などの販売・卸メーカーの小林塗料店（現・小林塗料産業）を創業、現在は息子に代を譲っている。

「子どもの頃、府や市のコンクールによく入選していました。その当時の絵は全部持っていかれて、手元には残っていませんが。絵描きになりたいなぁと思っていたのは大学生まで。僕は気が弱くて神経質で、絵を描いて生活していくだけの自信がなく、チャレンジするとこまでよういきませんでした。描いていたのは水彩画。油彩画より早く描けますからね」

文化勲章受章者の日本画を収集

長年、塗料を扱う仕事に携わり、染料と顔料の違いや光や色の関係を学んだという小林氏。元々絵は好きだったが、日本画の奥深さに改めて感動を覚えるようになった。

「日本画は表情がいいんです。岩絵の具の色の美しさや質感、筆の運びや色の濃淡による表現の幅広さ……。洋画もいいですが、日本画を大事にしたいと思いました」

仕事が軌道に乗り、自らが最前線で仕事をしなくてもよくなってから、好きだった絵をぽつぽつと集め始めた。最初に購入したのは伊東深水（いとう・しんすい）の美人画。百貨店のギャラリーで出会い、一目惚れした。

元々、私設美術館を作りたい、経営したいという夢はあった。美術館を作るなら、賞を取ったことのある、いわゆる知名度がある人の作品を集めよう。そうすれば、お客さんが来てくれると思い、文化勲章受章作家の作品を中心に収集しようと思ったという。

現在、小林美術館では、狩野探幽（かのう・たんゆう）や円山応挙（まるやま・おうきょ）といった江戸時代の大家の作品の他、竹内栖鳳（たけうち・せいほう）・横山大観（よこやま・たいかん）・上村松園（うえむら・しょうえん）ら文化勲章を受章した日本画家41人の作品を中心に、400点余りを所蔵している。

｢小林コレクション｣に魅入られる

小林美術館は2・3階が展示室になっていて、まずはエレベーターで3階に向かう。3月8日（日）までは3階が「冬季特別展 東西の日本画−美を競う−」の会場となっていて、

こうした企画展は年4回行われているそうだ。

「横山大観や川端龍子（かわばた・りゅうし）に代表される東の画家には、写意的と呼ばれる対象の本質や作者の心の内（意）を表現しようとする技法や態度が強く見られる傾向があります。一方、円山派の祖・円山応挙やその弟子の四条派の祖・呉春（ごしゅん）からの写生の伝統を受け継ぐ京都の画家たちは写実的な絵を描き、そこに西洋絵画の写実性を融合することで近代絵画への一歩を踏み出そうとしました。この展覧会では、そうした東西の違いなどを感じていただきたいと思います」（学芸員・福岡この実さん）

照明を少し落とした展示室には、ガラスケースや額に入っていない日本画が並んでいて、貴重な絵画を間近で鑑賞できる。というのも本来、日本画は屏風や襖絵、床の間にかけたりして鑑賞するもので、絵と鑑賞者の距離が近く、日本画特有の繊細な色合いや筆さばきなどは直に観ないとわからないという小林氏の思いから、このような展示方法にしているそうだ。

最近、目が悪くなってきたこともあり、絵画を近くで観ることができるのは本当にありがたい。マスクをしていたこともあり、絵と目の距離20センチくらいまで寄ってじっくりと鑑賞させてもらった。

間近で見る日本画の美しさ

川端龍子の「香雀図」。香りが漂ってくるような白梅に、一羽の雀が止まっている。少し微笑んでいるような雀の視線にも惹きつけられるが、あっさりとした筆づかいながら風切羽根の根元側、雨覆（あまおおい）と呼ばれる羽根の茶色と黒が模様になっている感じやふっくらした羽根の質感が非常によく描かれている。胸元や、頬にある黒斑の絵の具の滲み具合も、細かくて柔らかい羽毛の様子を非常によく捉えている。

松林桂月（まつばやし・けいげつ）「早春花鳥」には、梅・椿・竹に小さな鳥（ホオジロ？）が描かれている。琳派が好んだ「たらしこみ」の技法も用い（上記の絵ではくすんだ緑青色の部分）、輪郭線にこだわらず絵の具の滲みを活かした趣のある表現となっている。

これらの作品は絹布に描かれていて、間近で観ると絹布の細かな折り目に絵の具が入り込んでいる様子まで観ることができる。小林館長が言う岩絵の具の美しさや濃淡による表現、緻密でかつ大胆な描写など、日本画には洋画とはまた違う美しさがある。

日本画の素晴らしさを後世に伝えたい。本物の作品と向き合う感動を体験してほしいという思いから生まれた小林美術館。現在は日本画以外にも小磯良平（こいそ・りょうへい）や藤田嗣治（ふじた・つぐはる）など、日本画・洋画を問わず、近現代を代表する絵画の収蔵数も増えている。私が訪れた際、2階では「四季の万華鏡−冬−」と題した企画展が行われ、今年の干支である馬を描いた橋本関雪（はしもと・かんせつ）「意馬心猿図」や長谷川透（はせがわ・とおる）「龍神屏風」の他、ピックアップアーティスト企画として関西出身で現在活躍中の作家の作品など、四季折々の美しさを描いた作品が展示されていた。

また、館内ではコンサートや日本画ワークショップ、様々な勉強会なども開催され、地域の人々の憩いの場ともなっている。

実業家の美術館が多い大阪

関西には、実業家らが収蔵した美術コレクションを基にした美術館がいくつも存在する。大阪に限定し、日本や東洋美術を中心とする美術館に限っても、市内には日本料理店「吉兆」創業者・湯木貞一（ゆぎ・ていいち）氏の茶の湯コレクションの「湯木美術館」や、明治時代の実業家・藤田傳三郎（ふじた・でんざぶろう）氏らによって集められた美術品を展示する「藤田美術館」が、また大阪南部には、素封家・正木孝之（まさき・たかゆき）氏のコレクションで名高い正木美術館や、綿業を営んでいた久保惣（くぼそう）株式会社の久保一族が収集した美術品を収蔵する和泉市久保惣記念美術館などがある。

阪神間にも私設美術館が基となった美術館がいくつもあり、個人が収集したコレクションが公立の美術館などにも多数寄贈されていて、現在、私たちは様々な美術品を目にすることができる。

事業などで得た財を投じて美術品を収集・愛好することは、関西の経営者や文化人の教養・嗜みであり、その収集した美術品を社会に還元する気風が大阪・関西にはあったと考えられる。だからこそ、こうした美術館や美術品を目にする機会が多いのではないだろうか。ガチャガチャ、ごちゃごちゃしているだけが大阪ではない。こうしたふくよかな文化に触れることができるのもまた、大阪の一面である。

小林美術館は、厳選された日本画を心ゆくまでじっくりと鑑賞するために作られた贅沢な美術館だ。小林館長が選ばれた絵画はどれも素晴らしく、またひとつ、お気に入りの美術館を見つけることができた。

今年はいい年になりそうだ。

小林美術館

〒592-0002

大阪府高石市羽衣2-2-30

電話：072-262-2600 FAX：072-262-2611

https://www.kobayashi-bijutsu.com/

休館日 ：月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）

開館時間：10:00〜17:00（入館受付は16:30まで）

入館料 ：大人1,000円、高校・大学生600円、小・中学生300円

※10名以上の団体は2割引、着物の方は1割引

