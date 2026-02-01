婚活で「ダメ出し」ばかりする女性の末路とは…。カリスマ婚活アドバイザーが伝える「結婚にたどり着かない特徴」

「ザ・ノンフィクション」をはじめとする数々のテレビ番組に出演。「結婚したい」という男女への厳しくも愛あるアドバイスが支持を集めるカリスマ婚活アドバイザー植草美幸さん。

その植草さんが嘆くのは、お見合いやデートで、相手の男性にダメ出ししてしまったり、論破してしまったりする女性が増えている、ということ。極端な例では、せっかくのお見合いなのに、相手の男性を「やっつけてきました！」と帰ってくる女性もいるのだといいます。

「バリキャリ女性が仕事中、同僚や部下の男性に甘えられないのは当然でしょう。けれど、仕事モードの常識や人格をそのままデートに持ち込む必要はありませんよね。なのに、同じような業界の相手だと、張り合ってみたり、仕事に関する意見が決裂して即座に交際終了になったりという残念すぎるパターンもあります。デートはライバルと競い合うプレゼンの場でもなければ、ブレストの場でもないはずなのですが」と植草さん。

男性をついつい上から目線でジャッジしてしまう女性たちに、植草さんが日頃しているアドバイスとは？ 植草さんの著書『ワガママな女におなりなさい 「婚活の壁」に効く秘密のアドバイス』からの抜粋でお届けします。

結婚相談所マリーミー代表。恋愛・婚活アドバイザー。ラジオやWEBメディアも含めて1年に約2000の恋愛・結婚相談の件数を有し、自身が代表を務める相談所では、年間成婚率80％を達成するなど業界異例の結果を出している。「ザ・ノンフィクション」（フジテレビ）、「マツコの知らない世界」（TBS）など多数のテレビにも出演し、歯に衣を着せぬ婚活アドバイスで人気を集める。著書に『ワガママな女におなりなさい「婚活の壁」に効く秘密のアドバイス 』など。

そのダメ出し、必要ですか?

「聞いてください。彼が大事なデートに遅刻してきたんですよ！」

そう訴えてくる女性会員さんは多いものです。自分が大切に扱われていない、とプライドが傷つけられるからでしょうか。「次はない」ときっぱり言い切る女性もいます。

遅刻は問題ですが、よくよく話を聞いてみると「待ち合わせの場所に自分よりも遅く来た＝遅刻」と勘違いしているパターンが大半。夕方６時の待ち合わせに、自分が15分前に着いたとします。相手の男性が、「ごめん、ごめん。お待たせしました！」と、約束の時刻の１分前に現れたとしても、私を15分近くも待たせた。許せない 」と思ってしまうのです。

このケースでは、男性はちゃんと約束の時刻の1分前に到着しているのですから、遅刻ではありません。男性に落ち度も悪気もありませんし、彼女が15分前に着いて待っていたなんて知る由もないのでしょう。

ダメ出し前に背景を考える想像力を

私が知っているひどいケースの一つに、こんな“遅刻”がありました。彼女は、28 歳の百貨店勤務、S子さん。マッチングしたのは35歳、年収 2000万超えの外資系コンサル勤務男性です。

年収が高い人ほど仕事が忙しく、お見合いのアポを取るのにも苦労しますが、彼は大事な会議の合間を縫って、時間を捻出。お見合いに応じてくれました。ただ「日時変更できない会議が入っているので、遅刻する可能性があります。それでは失礼だから、よかったら別の日にしませんか？」とあらかじめ提案がありました。

けれど彼女が「絶対にその日がいい」と主張したため、そのままアポは成立。多忙すぎ て女性と出会う機会が乏しい彼は、このチャンスを大切にしていたのです。ですから、お見合いを軽く見ていたわけではないのですが、会議が予想外に長引いてしまったようです。約束の時刻に20分だけ遅刻してしまいました。

お見合いは何とか無事に終わったのですが、すぐにS子さんから「信じられない。彼は大事なお見合いに遅刻をしてきたんですよ」とクレームが入りました。ですが、もともとその日は彼女の側から半ばムリやり約束を取りつけたという経緯がありました。

そうした事情を踏まえて私は、「約束に遅れたのは彼が悪いけれど、わずか20分じゃない。まずは『私のワガママを聞き入れてくださって、ありがとうございました。お忙しいのに、ムリを言ってすみませんでした』と言うべきじゃないの？」と彼女を諭しました。

この彼に限らず、高年収の人はそれだけ忙しいもの。デートに遅刻してくることはそう珍しいことではありません。収入で婚活女子たちからの人気も高い外資系コンサルでは、30代で年収3000万円超という強者も珍しくありません。ですが、彼らには朝9時から翌朝5時までぶっ通しで働き、３時間の仮眠でまた出勤するという超ハードな生活を続けている人もいます(褒められた働き方ではありませんが、その点は脇に置きましょう)。休日も仕事がびっちりと入っているので、デートの１時間を捻出するのも苦労するほどです。

男性が遅刻をしたら、「仕事が忙しくて大変なんだな」という思いやりを持ってあげたいもの。そうすれば相手も遅刻を心から謝ってくれるでしょう。

人にダメ出しをする前に、その背景に何があるかを考える想像力を持つ。その大切さをS子さんに語ったのですが、理解できないようでした。そんな彼女は今もまだ成婚できずにいます。

減点主義ではなく加点主義で評価しましょう

遅刻を例に取りましたが、ダメ出しする前に考えたいのは遅刻に限りません。理想＝100点満点の男性を探していたら、婚活を何年続けても結婚には辿り着きません。自分が完璧ではないように、完璧な相手も存在しないからです。

減点主義に陥った人は、知らない間に自分の価値観が軸になりがち。相手の事情や価値観を考えず、自分軸を相手に押しつけてしまったら、ダメ出しポイントが尽きないでしょう。価値観は人それぞれ。その価値観のすり合わせをするのが、婚活でもあります。年齢や年収といった最低限の条件をクリアしていたら、それ以外のところは加点主義で見てあげたいものです。

同じ男性でも、減点主義と加点主義では、捉え方が180度変わります。具体的な例をいくつか挙げてみましょう。

【減点主義から加点主義への発想の転換法】

×減点主義 母親の話ばかり。きっとマザコン男に違いない。

○加点主義 女性を大切にしてくれる。私も、私の母も大事にしてくれそう。

×減点主義 8歳年上とはいえ、丁寧語を使わず、タメ口だった。

○加点主義 肩ひじ張らずに、積極的にコミュニケーションを取ってくれた。

×減点主義 デートに着てきた服がダサかった。

○加点主義 服にはお金を使わないタイプなんだな。今度、自分が一緒にショッピングに行って服を選んであげよう。自分色に染められてラッキー。

×減点主義 「どこがいいですか?」とデートの場所を決めさせた。

○加点主義 自分の意向を押しつけず、私の言い分を真っ先に聞いてくれた。優しい。

×減点主義 自炊もせず、夕飯はいつもコンビニ弁当。不健康すぎる。

○加点主義 料理を作ってあげたら、喜んでくれそう。料理上手の男性だと困るけど、彼なら料理ベタの私でもアピールできそう。

捉え方一つでこのように、同じ相手でも見え方はまったく異なってきます。ネガティブからポジティブに発想を転換することで、相手に対して自分がアピールできるポイントも見つかります。こんな考え方ができる女性に、未来は開けるのです。

