「フランク王国」の崩壊で再び戦火に晒されたヨーロッパ…混乱の中で「ドイツを作った男」の父が「神の代理人」を断ったワケ

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第5回

『司馬遼太郎が驚愕したヨーロッパ人の「ローマ帝国」への憧憬…殺戮が絶えないヨーロッパに平和をもたらした「パックス・ロマーナ」の栄光』より続く。

西ローマ帝国の復活

そして5世紀末に旧ローマ属州のガリアに興ったフランク王国が次第に版図を広げ、メロヴィング朝からカロリング朝への王朝交代を経て、9世紀にはイベリア半島を除く西ヨーロッパのほぼ全域を統一することになる。

こうして800年12月、フランク王カールが皇帝に即位した。人々はカール大帝のフランク大帝国を西ローマ帝国の復活と捉え、平和の到来を寿いだ。

しかし一点だけ違う。カール大帝は古代ローマ帝国の歴代皇帝とは違い、ローマ教皇の手による戴冠を受けて皇帝に即位したのだ。つまりカール大帝の帝国は帝権の根拠をキリスト教に求めた紛れもないキリスト教帝国であったのである。以降、ヨーロッパは少なくとも宗教改革までキリスト教という一つの大きな共通項で括られていく。それゆえこの時にヨーロッパのアイデンティティが確立されたと言われるのである。

だが、またしかしである。カール大帝の大帝国は半世紀と持たず、中部フランク、東フランク、西フランクの部分王国に分裂し瓦解した。そしてその各部分王国でカール大帝のカロリング家の血筋が絶えていくか、あるいは土着の部族勢力の台頭で求心力が失われ、部分王国にそれぞれの特殊性が醸成されていく。こうして中部フランクは後のイタリア、東フランクはドイツ、西フランクはフランスの骨格を形作ることになる。

オットーの父・ハインリヒ1世

部分王国の支配者たちはカール大帝のカロリング朝の正系を任じて、帝国というインターナショナルな政体の復活を目指し、血で血を洗う戦いに没頭したのである。そんな彼らのエネルギーの源泉は領土欲である。一寸の土地に命を懸けて世界を支配するというわけである。こうしてヨーロッパは10世紀になっても戦乱が絶えることはなかった。そんななか、東フランクに転機が訪れる。

オットーの父、ハインリヒ1世が王の座に就いたのだ。

オットーの神聖ローマ帝国皇帝戴冠は、元を辿れば父ハインリヒ1世の入念な地ならしがあったからこそ切り開かれたものだった。その意味で、すべての物語はハインリヒ1世がリウドルフィング家として初めて東フランク王に即位したところから始まる。

919年、ハインリヒ1世はドイツのヘッセン州北部のフリッツラーで国王即位式を執り行った。だが、そこでハインリヒはマインツ大司教ヘリガーによる塗油を「十分である」と辞退した。

キリスト教王国の王として塗油は支配の正当性を証する必須アイテムである。塗油を受けることで王は「神の代理人」としてこの世を支配するのだ。カール大帝のフランク大帝国の後継部分王国である東フランク王国とは、もちろん紛れもなくそのキリスト教王国であった。それなのにハインリヒはなぜ辞退したのか？

実を言えば、この時のハインリヒの塗油辞退の「十分である」という言葉には、国王に即位できたことだけでも望外のことで、この上、塗油を受けて「神の代理人」となることはおこがましい限りだ、というニュアンスがこめられていたのだ。

なぜそこまで謙遜する必要があるのか？ これには当時の東フランク王国の状況が深く関係している。

東フランク王国の内情

ハインリヒが国王に即位した東フランク王国とは、カール大帝の築き上げたフランク大帝国がヴェルダン条約（843年）、メルセン条約（870年）により東、西（西フランク王国）、中部（イタリア王国）に3分割された部分王国のひとつである。

「はじめに」でも触れたように、東フランク王国の祖はカール大帝の孫であるルートヴィヒ2世ドイツ人王である。

ここで一言注意。

「太陽王」、「禿頭王」、「大胆侯」、「強健侯」、「賢侯」、「狡猾侯」、「文無し侯」等々とヨーロッパ史に頻出する王侯のあだ名は大多数が後世につけられたおくり名のようなものである。なにしろ「ルイ18世」といったように同じ名前が果てしなく続くので区別するためにその王侯の特徴を識別記号にしたのである。

ルートヴィヒ2世ドイツ人王というのも後世につけられたあだ名で、ルートヴィヒ自身には「ドイツ人王」という意識は微塵もなかった。そもそも彼の時代にはドイツ人という言葉は存在していなかったのである。

そんなルートヴィヒ2世ドイツ人王の死後、王国はカロリング朝の伝統に倣い、長男カールマン、次男ルートヴィヒ3世（若王）、三男カール3世肥満王に3分割された。ところが次男、三男はいずれも嫡子を残さず、結局、東フランクは長男カールマンの庶子であるアルヌルフのもとで再統一される。アルヌルフの死後、共同国王であった彼の長庶子であるツヴェンティンボルトは廃嫡され、東フランクはルートヴィヒ4世が受け継いだ。このとき彼はわずか6歳で、ついたあだ名が幼童王である。

むろん幼童王は政務を執ることはできない。マインツ大司教ハットー（ヘリガーの前任者）をはじめとする各司教、母の実家であるコンラディン家、亡き父アルヌルフに近かったルイトポルト家の輔弼を受けることになる。

ところが幼童王は911年、17歳で夭折。嫡子はいない。すでに没していた彼の異母兄ツヴェンティンボルトもまた嫡子を残していない。ここに東フランクのカロリング家は断絶したことになる。後継はどうするか？

この時、西フランク王国はカロリング家の正系シャルル3世単純王が統治している。単純王は先例に従い東フランク王家の断絶を機に、東フランクを吸収しようと試みるが東フランクの貴族たちはこれを拒否し、自分たちで新王を選ぶことにした。それにシャルル3世単純王は西フランク王国内のごたごたの対応に手いっぱいでそれどころではなかった。

こちらの記事もおすすめ＜『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語』＞へ続く。

＜もっと読む＞『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語