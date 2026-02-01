ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÌäÂê¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡ÄÃÏÊý¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼é¤ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊýË¡¡×
ÃÏÊý¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÏÁíÎÏÀï
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏÊý¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï»º³Ø´±Ì±¤ÎÁíÎÏÀï¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤ä³Ø²ñ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸½¾õ¤ä¾ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ¸µ¤Î·úÀß¶È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë·È¤ï¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤È°¦Ãå¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤è¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÁê¸ß¤Î¿®Íê´Ø·¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½5-4¡Ë¡£
ÃÏ°è¤Î¶¶¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤Þ¤µ¤Ë´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÇÑ¤ì¤Æ¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤ÉÀ®¤êÎ©¤Ä¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ÏÅÔ²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¡¢¡ÖÃÏ°èÎÏ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»Ì±¤ÈÌò¾ì¿¦°÷¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½»Ì±Æ±»Î¤¬·ëÂ«¤·¡¢¤½¤³¤ËÃÏ°è¤ÎÂç³Ø¤äÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤Æ¡ÖÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤ë¡×¤ò¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ø¿´¤È°¦Ãå¤ò»ý¤Á¡¢Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÃÏ°è¤âÇÑ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢½»Ì±¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¾Íè¡¢¶¶¤ÎÏ·µà²½¤¬¸²ºß²½¤·¡¢ÇÑ»ß¡¦Å±µî¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½»Ì±¤¬¤½¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÅÙ²½¤Ø
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤éÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤¬¡¢Ä¹²¬¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Î°æÎÓ¹¯¶µ¼ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶¶¤Î´Ê°×ÅÀ¸¡ÍÑ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¶¶¥í¥°¡×¤ò³«È¯¤·¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¶¥í¥°¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤éÅÀ¸¡·ë²Ì¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±¤Ï»æ¤Ç¤ÎÅÀ¸¡·ë²Ì¤ÎÄó½Ð¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¦°÷¤â¼êÆþÎÏ¤Ë¤è¤ëÀ°Íý¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬¶¶¥í¥°¤ò»È¤¦¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄñ¹³´¶¤Ê¤¯ÀÑ¶ËÅª¤ËÅÀ¸¡ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸ú²Ì¤Æ¤¤á¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¶¶¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥Ä¡¼¥ë¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Ì±¤«¤éÆÀ¤¿´Ê°×ÅÀ¸¡·ë²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Äê´üÅÀ¸¡·ë²Ì¡¢¶¶ÎÂÂæÄ¢¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÄÊÌ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¶¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢Æ±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¶¶¥Þ¥Ã¥×¡Ü¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¶¥Þ¥Ã¥×¡Ü¡×¤Ë¤ÏÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥àÆâ¤ÇÅìµþÂç³Ø¤ÎÁ´Ë®Å£ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤é¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿¶¶¤Î»°¼¡¸µ²Ä»ë²½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ëInfraWalk¤âÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢360ÅÙ¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿Î©ÂÎ²èÁü¤ò»È¤¤¡¢²èÁü¾å¤Ç¼«Í³¤Ë»ëÅÀ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Google¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»£±ÆÃÏÅÀ¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é360ÅÙ¤Ç¶¶¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Â»½ýÈÏ°Ï¤ò»ØÄê¤·¤¿¤ê¡¢Â°À¾ðÊó¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢³ÈÂç²èÁü¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢Ê¿ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¶¶¥í¥°¡×¤ÎÉáµÚ¤È¡Ö¶¶¥Þ¥Ã¥×¡Ü¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¶¶¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¼Ì±¡¢´ÉÍý¼Ô¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é°Ý»ý´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊ¿ÅÄÂ¼¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ¾¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤ØÅ¸³«¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÅÄÂ¼¤Î¤è¤¦¤Ë½»Ì±¼çÆ³·¿¤ÎÍ½ËÉÊÝÁ´¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¡¢¶¶¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤ª¤«¤ì¡¢»ö¸åÊÝÁ´¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¼¼¤Î»î»»·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¸ý3Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î¾®µ¬ÌÏ¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢Ê¿ÅÄÂ¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½ËÉÊÝÁ´ÃÊ³¬¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÌó3Ê¬¤Î2¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î3Ê¬¤Î1¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï»ö¸åÊÝÁ´¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬Ê¡Åç¸©Æî²ñÄÅÄ®¤Ç¤¹¡£Æî²ñÄÅÄ®¤Ï¿Í¸ýÌó1Ëü3000¿Í¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÌÀÑ¤¬2°Ì¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ËÌó400¤â¤Î¶¶¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀÑÀã´¨ÎäÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤Ï¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áá´üÁ¼ÃÖ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë·È½Äê¤Î¶¶ÎÂ¤¬150¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë²ò·èÊýË¡¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ëÀÐ¶¶ÆàÅÔ¼Â¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¹½Â¤Êª¤Î¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤ä»ÈÍÑÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀÇ½¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÁáµÞ¤ÊÊä½¤¤¬ÉÔÍ×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÊÑ¾õ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê·È½Äê¤Î¶¶ÎÂ¤ÏÈó¾ï¤ËÉý¤¬¹¤¯¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Û¤È¤ó¤É¤¬·ÚÈù¤ÊÂ»½ý¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¶È½Äê¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¸È½Äê¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢·È½Äê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ¥ÀèÅª¤ËÊä½¤¤¹¤Ù¤¶¶ÎÂ¤òÁªÄê¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Í¥Àè½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®µ¬ÌÏ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¿·µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¶¤ò100¡ó·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶¶ÎÂÊä½¤¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢ÇÑ»ß¤äÊ»¹ç¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¶¶¤Î½ª³è¡É¤Ë¸þ¤±¤¿¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
