クレイジーな探検家だけが味わう《究極の腰痛》をご存じですか…高野秀行＆角幡唯介が明かす「痛みという魔境」

高野秀行と角幡唯介――早稲田大学探検部の先輩後輩であり、どちらも世界の辺境を探検した経験を綴るノンフィクション作家だ。

そんな2人の共通の悩みが「腰痛」。奥深き密林や極寒の北極圏で身体と精神を酷使しながら、腰痛という「魔境」に足を踏み入れた探検家を待ち受けていたものとは。

雪男の取材前に「坐骨神経痛」

高野 角幡が腰痛に悩んでいることは前々から聞いていたけど、こうしてきちんと話すのは初めてだね。

角幡 順を追って話すと、最初にぎっくり腰をやったのは、26歳のとき。建設現場で働いていたので、周りの同僚もみんな腰痛持ちでした。で、仕事中にやってしまった。

あまりに痛くて家で寝たきりになったのですが、さらに直前に行ったニューギニアから、マラリアを持ち帰り発症してしまって……。病院に運び込まれた、という悲惨な思い出があります。

高野 普通はマラリアにかかって寝たきりになるのに、寝たきりになってからマラリアになったのか（笑）。

角幡 次の腰痛は30歳になる前、新聞記者時代です。ずっとバッグを肩にかけて取材で走り回っていたら、坐骨神経痛を発症したんです。左足が「痛みの塊」みたいになって、動けなくなってしまった。

それが運悪いことに、雪男の取材でネパールに行く1週間前だったんですよ。「これでは行けないぞ……」と打ちひしがれたんですが、数日後にようやく病院に行けるようになり、処方されたボルタレンを飲むうちに、なんとか雪男捜索隊に参加できました。現地で痛みは出なかったんですけど、歩き方はやっぱり変だったみたいです。

高野 それで『雪男は向こうからやって来た』という本ができたわけだ。変な歩き方でやってきた角幡こそ、雪男みたいじゃないか（笑）。

犬ぞりはめちゃくちゃ腰に悪い

角幡 3回目が、つい3年前くらい。北極探検の1週間前に家族でスキーに出かけたら、坐骨神経痛がひどくなってしまった。また病院に行って、ロキソニン飲んで、コルセットでガチガチに固めてなんとか乗り切りました。

僕はグリーンランドのシオラパルクという村に犬を預けて、毎年数ヵ月間、犬橇（いぬぞり）で極地を旅しています。でも犬橇ってずっと座りっぱなしですし、極寒のなかでの活動でもあるので、あきらかに腰に悪い。怖いのは単独で長期間旅に出るときで、村から500キロ以上離れた荒野を旅するので、ぎっくり腰になったら命にかかわる。一度、腰にピキッと痛みが走ったときは、テントのなかで3時間くらい横になってやりすごしました。坐骨神経痛をやってからは、体幹トレーニングや四股などで腰回りの強化に努めています。

高野 ほとんど探検先じゃなくて、探検に行く前に日本で腰痛になってるじゃない。

角幡 そうなんですよ。北極から帰ってきたその夏、坐骨神経痛は引いたんですが、ぎっくり腰3連発をやっちゃった。小学生の娘の夏休みの自由研究につきあって、三角座りで乗るカヤックで川に出たら、これが腰にきてしまった。ますます真剣に腰痛と向き合うようになりました。

高野 でも角幡はもっと前から、「ヘルニアがつらい」って言ってなかったっけ？

角幡 いや、いつも何かしらの痛みを抱えているので、「低い山」はもう覚えていないんですよ。「高い山」はいま挙げた3つです。

高野 腰痛は忘れるからね。

43歳で「腰痛の頂点」にたどり着く

角幡 高野さんこそ、腰痛は最近どうなんですか。

高野 少しは良くなったかな。

角幡 高野さんの『腰痛探検家』では、いろんな治療法や施術を試した結果、水泳にたどり着きましたよね。てっきり、水泳で克服したのかと。

高野 いや、水中では重力が軽減されるからいいんだけど、代わりに陸上で歩くのが下手になるんだよ。痛みのピークは過ぎたものの、その後も腰痛には悩まされています。

角幡 そもそもあの本の体験って、何歳頃の話でしたっけ。

高野 それが、43歳前後の頃なんだよ。ちょうど先日、角幡が書いた『43歳頂点論』をおもしろく読んだけど、奇しくも僕にとっても43歳は、ちょうど本がようやく売れ出して、調子がいい時期だった。同時に「腰痛の頂点」でもあったけれど（笑）。

ある整骨院では「股関節が硬い」と言われ、別の病院では「骨盤の入りが悪い」と言われ、名医や民間療法をさまよいました。僕は病院に行くと、必ず「背骨が曲がっている」と言われるんです。反り腰で骨盤が寝ているうえ、そもそも姿勢が悪い。しかし角幡みたいに鍛えまくっている人でも、腰痛になるんだね。

「アヘンの草むしり」で腰が悲鳴を…

角幡 僕は重いもの担いで山に登っているだけですから。それにアスリートには腰痛持ちも多いですよ。ボクシングの井上尚弥とか。

僕は高野さんと反対に、湾曲しているはずの背骨が生まれつき真っ直ぐで、だから腰痛になりやすいんです。これは遺伝らしくて、家族もみんな腰痛持ちなんですよね。

高野 僕は体も硬いから、29歳の時にミャンマーでケシを栽培したのも、腰に響いたね。『アヘン王国潜入記』で泊まったミャンマー北部のケシ畑では、毎朝草むしりをするんだけど、体が硬くてしゃがまないとできないから、そのうち腰が悲鳴を上げる。村の子どもたちに、「アイラオ（※高野さんの現地名）、イテテテテ」ってからかわれたな（笑）。

角幡 なるほど。栽培したアヘンを吸って、その痛みを紛らわせると。

高野 そうそう。アヘンは痛みにとてもよく効くから、現地ではクスリ代わりに普通に使われている。それも依存性を高める一因です。

角幡 作業して腰痛めてアヘンに手を伸ばす……最悪のパターンじゃないですか（笑）。

常に腰痛との闘いの日々を送る2人。そんな彼らが「腰痛対策」としてたどり着いた結論が「ルーティン」だった。【後編記事】『「実はアリナミン、腰痛にむちゃくちゃ効きます」過酷な世界に足を踏み入れる探検家直伝「これがぼくらの腰痛対策」』へつづく。

「週刊現代」2026年2月2日号より

【こちらも読む】「実はアリナミン、腰痛にむちゃくちゃ効きます」過酷な世界に足を踏み入れる探検家直伝「これがぼくらの腰痛対策」