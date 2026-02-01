なぜ世界の一流はあえて配信ではなく映画館で映画を観るのか…彼らが実践する《ワーク・ライフ・ハーモニー》の流儀

「ワーク・ライフ・ハーモニー」という考え方

「先日、アメリカに出張してグーグルやアマゾン、オープンAIといった大企業のエグゼクティブと話をする機会がありました。

そこで聞いたのですが、彼ら一流のビジネスマンは休日には哲学書を読む人が多かった。仕事に直接役立てようとしているのではなく、人生観や家族観を養うために読む。マイクロソフトCEOのサティア・ナデラはリラックスするために哲学書を読むと言っていました」

元マイクロソフト社役員でクロスリバー代表取締役を務める越川慎司氏が、実体験をそう明かす。「休み方改革」を唱える著書『世界の一流は「休日」に何をしているのか』が20万部超えのベストセラーとなっている越川氏によれば、欧米と日本とでは、休日に対する考え方がそもそも違う。

「日本では、休日が仕事から離れるための「停止時間」と捉えられているのに対して、欧米では平日の仕事効率を上げるための「投資時間」として捉えられている。欧米人は休日を、積極的にエネルギーをチャージするとともに、知的エネルギーを蓄える時間と位置づけているのです」

働き方改革の一環として、仕事と生活を均衡させる「ワーク・ライフ・バランス」という考え方が日本では進められている。だが、越川氏によれば、世界の一流は「ワーク・ライフ・ハーモニー」、すなわち、仕事と生活をうまく統合して調和させることが、仕事と生活の向上につながると考えているというのだ。

デジタル・デトックスをどう実践するか

仕事と休みを分けるという発想ではまだ甘い。世界の一流は両方の質を上げて、どちらの満足度も高めることを目指しているのである。

具体的に見ていこう。

投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェットは週末のほとんどを読書に費やすが、盆栽など投資とは無関係なテーマの本も多く読んでいる。

「世界の一流はほぼ例外なく、休暇中に読書をする。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツは、毎週1冊のペースで本を読んでいます。科学やエンジニアリング、公衆衛生などジャンルは多岐にわたりますが、その大半がノンフィクション本です。読書は一流にとって、未来を見通すための望遠鏡の役目も果たしているのです」（越川氏）

ビル・ゲイツは休日になるとデジタル機器から離れる時間を意図的につくるというが、デジタル・デトックスも休日に実践していることだと、越川氏は述べる。

「世界の一流は、自宅で観られるような映画も映画館に行って観ます。その一番の効果は、メールやSNSなどの仕事の圧力から解放されるデジタル・デトックス。自宅では、長時間スマホに一切触らない時間はなかなか取りにくいですから」

「週刊現代」2026年2月2日号より

