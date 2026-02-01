「お前たちは"性奴隷"になるためにここにいる」──突然拉致された女性に待ち受けていたのは、地獄のような毎日だった。イラク出身のナディア・ムラドさんは、過激派組織「イスラム国（ISIS）」から受けた虐待について発信し続けている。

【写真】ノーベル平和賞授賞式で、記念メダルと賞状を受け取ったナディア・ムラドさん

2018年にノーベル平和賞を受賞したナディアさんは、イラク北部のコチョ村で育った。その小さな村では、少数民族ヤジディ教徒たちが平和に暮らしていた。しかし、2014年8月、ISISがコチョ村を襲撃。少なくとも1万人の命が奪われたとみられ、国連含む複数の国際機関が「ジェノサイド（集団虐殺）」に該当すると結論づけている。

大手紙国際部記者が解説する。

「ISISの目的とは、イスラム教徒と対立しているヤジディ教徒を強制的に改宗させること。ヤジディ教徒は『改宗するか？ それとも死ぬか？』と迫られ、拒否したらその場で処刑されたといいます。コチョ村だけでなく、多くのヤジディ教徒が住むイラク・シンジャール地区の全域で虐殺行為がありました」

ISISは、若い女性や子供らを大勢拉致したとされている。彼女たちがその後どんな目にあったのか。ナディアさんは、2018年に日本でも出版された自著『THE LAST GIRL - イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語』（東洋館出版社）や海外メディアで、地獄の日々を回想している。

前出の記者が続ける。

「当時、ナディアさんはまだ21才で、家族を含めた男性たちはすぐそばで処刑されたそうです。しかし、彼女を襲う苦難はそれでは終わりませんでした。ISISの戦闘員によって、無理やり母親と引き離された後、ナディアさんはバスに乗せられました。

バスの車内で、戦闘員たちは少女たちの胸を触るなどして、彼女たちがパニックになるのを笑っていたそうです。叫ぶナディアさんに対して、指揮官は、『お前たちは、"サバヤ"になるためにここにいる』と言い放ったといいます。サバヤとは、"性奴隷"という意味です」

ナディアさんと他の女性たちは、イラクの都市モスルへと連行されて、「殴られ、唾を吐きかけられ、タバコの火で焼かれた」という。さまざまな家に監禁される日々のなかで、心身ともに責め苦を受けた。

「嫉妬や怒りから、自身を虐待した男性の妻に殴られることもあったそうです。その後、なんとかナディアさんは逃げ出して難民キャンプにたどり着くことができました。

ナディアさんと同じコチョ村で暮らしていたシパン・カリルさんも、ISISの性奴隷にされた経験を海外メディアで告白しています。当時まだ15歳にも満たない少女でしたが、手首をソファの脚に縛り付けられ、気を失うまで殴られたとのことです。

彼女たちはまさに生き地獄を味わいましたが、その裏で、誰にも知られず命を落としていった人々も大勢いたことでしょう」

2017年より急速に衰退したISISだが、完全に壊滅したわけではない。現地時間1月19日には、アフガニスタンの首都カブールの中心部で爆発が発生。7人が死亡し、ISISの分派が"中国人を狙った自爆テロだ"との犯行声明を出したと報じられている。アメリカ軍は今年に入り、シリア全土でISISを標的とした大規模攻撃を再び行った。

どんな大義があろうと、弱者を踏みつけた瞬間に嘘になる。ナディアさんらの悲劇を忘れてはならない。