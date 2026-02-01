人気バンド「ＨＹ」の仲宗根泉が、息子の命日に思いを投稿した。

１日までに自身のインスタグラムを更新。「１．３０日になると、毎年鮮明に思い出す。出産した喜びと共に心拍が消えたあの日。幸せと絶望が重なったあの日」と書き出した。

仲宗根は２０１７年１２月、バンドの公式サイトで第２子妊娠を発表。しかし、その後の１８年２月に「みなさんへ大切なお知らせがあります。昨年末に第２子を授かったことをご報告をしましたが、その後の経過で、赤ちゃんに先天性の異常が見られ、色々と尽くしたのですが、お空へ帰って行きました」と報告。自身のインスタグラムでも「お腹もだいぶ大きくなっていたので、私自身、この深い深い悲しみをどのようにして乗り越えていけばいいかさえ今は分かりません」とつづっていた。

あれから８年。「何度も自分の人生を悲観したし、より近くにも行きたいと思った。でも、そのたびに側にいる娘のことを思ったし、息子が命をかけて私に教えてくれた命の大切さ。だから、今は、もうあまり泣かなくなったんだよ。よその子を見て、羨（うらや）ましいって思わなくなれたんだよ」と現在の自身の様子を伝える。

「私にだって悲しみがあるように、あの人にも悲しみがある。あの人が幸せなら、私だって幸せをすでに手にしている。それを忘れてた。そう考えられるまで長い時間がかかったけれど、ママは、今お姉ちゃんと毎日楽しく過ごしてるよ」と、天国の息子へ呼びかけるようにつづった。

「あなたが生きていたら、きっとこんな弟だっただろうねって笑って話してるよ。だから、永遠にあなたは私達の心の中にいる。悲しみこそあれど、悲観することはない。学ばせてもらった。貴方の命をかけて」と投稿。青空をバックに撮影した花の写真を投稿し「１．３０息子の命日。もう誰かと一緒に悲しみたい気持ちなんてない。それよりもママが貴方を産んで一瞬でもこの腕に抱けた喜びや悲しみを経験したからこそ学べたこと、それを貴方が命をもって教えてくれた事に感謝してるよ。ずっとずっと愛してるよ」と息子にメッセージを寄せた。