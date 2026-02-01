"12時間で1057人の男性と関係を持つ"自己記録更新へのチャレンジを突如延期したイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。延期の理由とともに、新たな企画の概要が明かされた。なんと"乱倫パーティー"によって妊娠する意向をほのめかしている。

【写真】「12時間で1057人と関係を持つ」鎖骨をあらわに大胆予告したボニー。小さな小瓶に唾液を吐き出す姿や、男たちに囲まれる姿なども…

ボニーは、自身の水着姿などをSNSで披露し、より露骨なコンテンツを有料の会員制サイトで販売する活動を続けている。一般人を巻き込んだ過激な企画で名を挙げ、その代名詞にもなっているのが、1000人規模の乱倫パーティーだ。

ボニーは、昨冬にイギリスで開催したパーティーを通して、"12時間で1057人の男性と関係を持った"と主張している。批判の的となりながらも、昨年7月にはドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』がイギリスの公共放送局が制作・放送し、現地での知名度は高い。

2026年に入り、ボニーは、自己ベスト更新に向けて始動。「1月17日に第2ラウンドに挑み、さらなる記録を樹立するつもりです」とInstagramで予告していたが、突然、延期が発表された。海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「『実現には完璧なタイミングが必要です』として、2月7日への延期を発表しました。『信じてください』『待つ価値があります』と語り、あくまで中止ではなく延期であることを強調していましたが、日程変更の理由は不明でした」

次なるXデーである2月7日が迫るなか、驚くべき延期の真相が明かされた。前出のジャーナリストが続ける。

「Instagramに投稿した動画で、ボニーは、『前回のイベントを延期したのは、みんなにパパになる機会を与えたかったから。2月7日は絶好のチャンスなの』と話しました。『あなたが私を妊娠させるまで止まりたくない』とカメラに向かって投げキッスをしており、まるで妊娠可能な時期に合わせて日程を変更したような言い草です。

すでにイベントのチケットは販売開始されています。延期された1月のパーティーに参加予定だった人のチケットも有効だそうです。前回の乱倫パーティーの際は、なんと母親同伴で来る19歳の青年までいましたが、今回は一体どれだけの人数が集まるのか……」

〈どこまで堕落するんだ〉や〈気色悪い〉など厳しい声が殺到し、炎上の渦中にあるボニーだが、彼女の言動は注意して受け止める必要がある。

「ボニーは昨年2月、妊娠中であることを示唆するような言動を繰り返し、"世界最大の出産ライブストリーミング"を予告していましたが、結局は、妊娠していないことが判明しました。

ボニーは、炎上マーケティングの天才と呼んでも過言ではありません。言動は注意して受け止める必要があります」

話題づくりを繰り返し、やがてオオカミ少年になってしまわないか。