【難解英熟語】”all of a sudden” ってどういう意味？…人生は”all of a sudden”の連続です
あなたはわかりますか？
突然ですが、“all of a sudden” ってどういう意味か分かりますか？
単語だけを見るとなんとなく分かりそうで分かりづらい表現ですよね。でもこの熟語、日常会話でも物語でも、とにかくよく出てきます。
気になる正解は……
正解は・・・
「突然に」でした！
“all of a sudden” は、前触れもなく、いきなり何かが起こるときに使われる表現です。
語源のイメージはそのままで、「突然という出来事が、全部まとめて一気に起こる」感じ。計画や予想がまったくない状態で変化が起きた、というニュアンスがあります。
例文を見てみましょう。
All of a sudden, it started raining.
突然、雨が降り出した。
He became quiet all of a sudden.
彼は突然、黙り込んだ。
物理的な出来事だけでなく、気持ちや考えが急に変わる場面にも使えるのがポイントです。
人生は、予告なしの出来事の連続。まさに “all of a sudden” だらけですね。
この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。
