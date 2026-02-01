【著者インタビュー】綿矢りささん／『グレタ・ニンプ』小学館／1870円

俊貴は控えめで笑顔が可愛い由依と結婚した。不妊治療を4年続けたがうまくいかず、夫婦ふたりで生きていくと決めた矢先、俊貴が仕事から帰宅すると、由依が珍妙な格好で踊っていた。「ヨウセイダーーーーッ！」。妊娠した喜びで（!?）、由依は内面、外見ともに豹変。髪型はデニス・ロッドマンのように、喋り方は『ドラゴンボール』の孫悟空のようになってしまう。驚きと笑いに満ちた夫婦の妊婦生活と出産後を描き出す「グレタ・ニンプ」と、バレンタインに手作りチョコを！ 壮絶な一夜の奮闘を描いた「深夜のスパチュラ」の2編を収録。

丸いフォルムの人がしたら一番面白い格好を考えた

綿矢さんの作品史上、最も"大暴れ"するヒロインが登場する『グレタ・ニンプ』が本になった。女性セブンで連載中から話題を呼んだ作品だ。

苦しい不妊治療を経て自然妊娠した由依は、陽性の結果が出た妊娠検査薬をツノのように手拭いで頭に突き立てた映画『八つ墓村』の殺人鬼スタイルで夫の俊貴を出迎え、彼を困惑させる。その後も、髪を坊主刈りにしてムラサキに染め、パンクロッカーのようなファッションをまとい、話し方まで『ドラゴンボール』の悟空みたいになる。一人称は「ワタイ」。

おとなしく、控えめだった妻の急激な変貌の理由を、俊貴はあれこれ考えるが、どうしても彼女に問いただすことができない。

綿矢さん自身、「今までで一番、遊んだ作品」と言う。いまだかつてないファンキーな妊婦像は、どのようにして生まれたのだろう。

「妊婦になると、ただでさえ身体が大きく変わるのに、さらに生き方まで、保守的に生きたほうがいいみたいな抑圧を感じることが多くて。ペタンコの靴を履き、ふわっとした服を着ておとなしそうな妊婦さん、以外の像がもっとあったほうが、妊婦もリラックスできるんじゃないかと思いました。妊娠すると身体が丸くなるから、そういう丸いフォルムの人がしたら一番面白い格好を考えて、ゴリゴリのパンクロッカーがしそうなファッションを選んでいます」（綿矢さん、以下同）

派手な色のヘアピースをつけると痴漢が寄ってこなくなる、というようなライフハックを何度かネットで見たことも、ヒントになったという。

「守りとしての攻めたファッションということですね。若い女性もやけど、小さい子どもを連れたお母さんも、ちょっとキツめの格好をしたほうが、変な人に絡まれにくくなるんじゃないか。ベビーカーだって、真っ黒でツノを生やしたようなデザインにしたら蹴られることもないかもしれない。そうなってほしいというより、すでに予兆があるというか、世の中が変わってきていると思うんです」

小説は、突然の妻の豹変にひたすらうろたえる、夫の俊貴の視点で語られる。

「由依は前置きなく変貌するので、周りの人は『そりゃ驚くだろうな』と思います。一番身近にいる俊貴の反応を書いているときが一番面白かったですね」

こんなふうに字体を変えられることを知らなかった

「ヨウセイダーーーーーーーーーッッッ！」「なんでムラサキ色の坊主頭にしてんだ！？」など、本誌連載中に読者や出版関係者からも驚きの声が上がった、本文中の文字の字体や大きさを自在に変えたデザインは、単行本でも踏襲されている。

「こんなふうに字体を変えられるってこと自体、私は知らなかったんですけど、アメコミ調みたいにできるって聞いて、やっていただくことにしました。小説の連載を、『女性セブン』のほかの誌面に負けないレイアウトにしたいとお願いしていたこともあります。次から次へとニュースが掲載される誌面に置いてみたとき、小説の文章にもこういう新鮮さが必要なんやと思いました。

単行本にする前にゲラ（校正刷り）を見ていたら、由依は喋ってる声のフォントが大きくなってるんですけど、夫の俊貴はいつも心の声なので、改めて夫の苦悩がわかるなと思いました」

タイトルの『グレタ・ニンプ』はもちろん「ぐれた妊婦」という意味だが、作中にちらっと出てくる環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんの姿や、往年の女優グレタ・ガルボも連想させる。

「ちょっとエキセントリックなイメージを重ねていった感じですね。字面だけなんですけど、ユーミン（松任谷由実）がペンネームに使った呉田軽穂も意識しています」

冒頭の『八つ墓村』を思わせる姿もそうだが、俊貴が豹変した妻を見て思い浮かべるデニス・ロッドマン（元プロバスケットボール選手）やアニマル浜口といったイメージに爆笑を誘われる。

「『八つ墓村』って実際の殺人事件をモデルにしているので、『こんなふうに書いていいんやろうか？』と自分の中で一回、検閲が発動したんですけど、『女性セブン』のほかのページを見て、『ま、いいか。いける』と。妙な自信が生まれました（笑い）」

依頼してもらえたからこそ続けられた25年の作家生活

今回、単行本に収録されたもう一編「深夜のスパチュラ」も、綿矢さんがふだん書くことの多い文芸誌ではなく、小説誌の「オール讀物」に掲載された作品である。

媒体によって、書くものの内容やスタイルが影響されたりするのだろうか。

「すごい意識しましたね。『女性セブン』も『オール讀物』もどちらも歴史のある雑誌なので、その歴史に乗っかるような感覚がありました。連載媒体に内容が影響されることがある、っていうのが今回、発見したことですね」

当初、出産をゴールのつもりで書いていたが、連載していくうちに、出産で区切りをつけるのは違うと思うようになり、現在の結末になったそうだ。

今回、小説に登場するのは武蔵小杉（神奈川）と水戸（茨城）という対照的な場所である。武蔵小杉は綿矢さん自身が暮らしたことがあり、水戸は遊びに行こうと調べたことのある土地なのだそう。

かつては、小説のための取材をする気持ちで新しい場所に行き、何かを経験していたそうだが、「自然な反応が自分の中に入ってこなくてつまらない」と思うようになり、小説のことはまったく考えず、いろんな経験をするようになったそうだ。

17歳でデビューし、2026年で作家生活25周年を迎えた。

振り返ってこの25年はどんな印象ですか。

「8年目ぐらいまでは長い感じがしたけど、それ以後はあっという間でしたね。依頼してもらえたからこそ続けられた25年だったと思います。

作家はものをつくる仕事ですけど、仕事の始まりは受け身で、『こういうものを書いてほしい』という依頼がきっかけになります。依頼してくださる方たちの想像力やパワー、面白い雑誌や本をつくりたい気持ちをだいぶ吸収させてもらって今まで続けてこられたのかなと思います」

作家の宇野千代が好きで、自身のインスタグラムでは眼鏡に和装の宇野千代コスプレを披露することもある綿矢さん。

「朝ドラ（宇野千代をモデルにした『ブラッサム』が今秋放送予定）の影響で講演に呼ばれることも多くて、『この格好で行きましょうか？』と聞くと『ぜひぜひ』と言われるんです。2026年は宇野千代イヤーになりそうです（笑い）」

【プロフィール】

綿矢りさ（わたや・りさ）／1984年京都府生まれ。2001年『インストール』で文藝賞を受賞しデビュー。2004年『蹴りたい背中』で芥川賞受賞。2012年『かわいそうだね？』で大江健三郎賞、同年に京都市芸術新人賞、2020年『生のみ生のままで』で島清恋愛文学賞受賞。ほかの著書に『勝手にふるえてろ』『ひらいて』『私をくいとめて』『オーラの発表会』『あのころなにしてた？』『嫌いなら呼ぶなよ』『パッキパキ北京』『激しく煌めく短い命』など多数。1月27日に自身の経験を注ぎ込んだ最新小説集『グレタ・ニンプ』が刊行されたばかり。

取材・構成／佐久間文子

※女性セブン2026年2月12日号