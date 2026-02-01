【太平洋戦争】「特攻の父」は側近に何を語っていたのか…「神風特別攻撃隊の生みの親」に仕えた「海軍主計士官」が明かした「その肉声」！【大西瀧治郎】【フィリピン戦】

“特攻の父”は側近に何を語ったのか――。1944（昭和19）年10月、熾烈をきわめるフィリピン戦で航空機による体当たり攻撃が行なわれた。神風特別攻撃隊（特攻隊）の生みの親、大西瀧治郎中将の副官となった海軍主計士官による回想記「新装解説版 空と海の涯で〈下〉」（門司親徳著、光人社ＮＦ文庫）が注目されている。

空の提督の心の深層や決断を綴った戦記を一部抜粋・再構成してお届けする。

大西長官のつぶやき――「決死隊を作るのだ」

ラバウル、内地の霞ヶ浦航空隊、トラック島の勤務を終えてフィリピンの第一航空艦隊に着任した後、司令官として赴任してきた大西瀧治郎中将の副官として寝食や各地視察を共にする。そしてマニラからの視察後、車内でのやりとりを記している。

大西長官はマニラを出てから、ずっと一言も口をきかなかった。したがって、筆者も口をきかず、窓の外を眺めていた。

街道は、ときどき、左側に鉄道線路を見ながら田圃（たんぼ）の中を走った。大きな教会のあるサンフェルナンドの町を通り抜けたころは、陽も大分傾いていた。左右の田圃は収穫期であるが、余り人影は見えない。フィリピンの農民たちは、その日、自分たちが食べる分だけの稲刈りをしているように思われた。街道は車の往来も少なかった。

右前方に、アラヤット山という擂（す）り鉢型の孤立した山が近づき、その向こうの空の低いあたりに、墨色の雨雲が見えた。暗い陰鬱な雲だなと思って見ていたとき、長官が低い声で何かいった。初めはよく聞き取れなかった。ちょっと顔を右に傾けると、長官が、「決死隊を作りに行くのだ」といった。

私は、ただ、そうかと思って黙っていた。体当たり攻撃という意味とは、そのとき、わかっていなかった。言った方の長官は、決死隊という言葉を体当たりの特別攻撃という意味で使ったのであろう。ずっとそのことを考え続けていたに違いなかった。長官は、それ以上いわずに、また沈黙が続いた。

大西の心境は「これでどうにかなる――」

「敷島隊」が出撃した後、もう暗くなった中を車は七六一空の宿舎に着いた。長官は司令室で待っていた猪口参謀たちと30分ほど打ち合わせをすると、指揮官たちの集まっている士官室に行った。士官室に各航空隊の司令以下、飛行隊長以上の指揮官が待っていた。

大西長官が部屋に入ると、薄暗い電灯の下で、立ったままの指揮官たちが、長官を中心に遠巻きに囲んだ、長官は、最初から怖いような厳しい顔をして話し始めた。ここでも原稿のない長官の言葉は正確には記録されなかったが、要旨はつぎのようなものであった。

「本日、第一航空艦隊と第二航空艦隊は合体して、連合基地航空部隊が編成された。長官は福留長官、自分は幕僚長として長官をたすける。各隊とも、協力するよう。知っているとおり、本日、神風特別攻撃隊が体当たりを決行し、大きな戦果を挙げた。自分は、日本が勝つ道はこれ以外にないと信ずるので、今後も特攻隊を続ける。このことに批判は許さない。反対するものはたたき斬る――」

長官は、つよい力のこもった言葉で、じっくりと、しかし、痛烈に話した。

ホールにいた指揮官は3、40名であった。みんなシンとして、一言を発する人もいなかった。そのとき筆者の感じたことは、長官の悲痛な言葉が、聞いている指揮官たちには、渾然としてしみこんではいないことであった。二〇一空のときには、純一な感じであった。しかし、今は、体当たりをせざるを得ないつきつめた雰囲気は湧き出ずに、むしろ、「反対するものはたたき斬る――」という烈しい言葉が指揮官たちの胸にこたえているように思われた。それは、フィリピンに進出してきたばかりの二航艦の指揮官が多かったせいかも知れない。戦場の雰囲気の感じ方に少しズレがあったようである。

並んでいる指揮官の真ん中あたりに、岡島清熊少佐がいた。空母「瑞鶴」のときの戦闘機分隊長は少佐になって、二〇三空の飛行長であった。向っ気の強い岡島少佐の顔は、明らかに長官の言葉に反発している顔つきであった。

しかし、長官は、むしろそれを承知で、落差を一気に縮めるために故意に強い言葉を使ったのではないかと思った。それと同時に、若干の摩擦が起こっても、あえて、この戦法を使うのだと腹を据えたのではないか。二〇一空のように、上下一致して、体当たりに踏み切る――そういうことは望めなくなるかもしれないが、それでもやるのだ、と決意をしたのだと思った。

マバラカット飛行場の前庭で手を握った２０歳前後の若者たちは、長官の掌てのひらにそのぬくもりを残して、今さっき、体当たりを敢行し死んでいった。長官のこの時の心境は、いつもの冷静な長官にも、若干の高ぶりをもたらしていたに違いない。長官は若い人たちとともに、別世界に入って行った――七六一空士官室での宣言は、

「これでどうにかなる」

と独り言をいった長官の新しい第一歩であったと思う。

