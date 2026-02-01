1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」から、晩成型のディープインパクト産駒についてお届けする。

【写真】2025年10月、アロンズロッドに騎乗した際のルメール騎手

前回は早くから能力を発揮してくれたディープインパクト産駒についてふれたが、年を経て使うごとによくなっていった産駒もいる。

ミッキーグローリーは500キロを超える馬体で、ちょっと重い感じだったが、5歳になってオープン入りしてマイルの重賞を2つ勝ち種牡馬になっている。

サトノキングダムはオープン入りしたのが6歳の夏。重賞は勝てなかったけれど22戦して5勝2着7回3着3回と丈夫で堅実だった。

いちばんファンが多かったのはカレンブーケドールだろう。3歳時にオークスと秋華賞、それにジャパンカップとGI2着が3回。いずれも津村明秀騎手で彼自身初のGI勝利まであと一歩だった。4歳時のジャパンカップもアーモンドアイ、コントレイル、デアリングタクトという三冠馬に次ぐ4着、5歳時には3200mの天皇賞（春）でも3着に入った。勝ったのは未勝利戦とスイートピーステークスだけなのだが、獲得賞金は国枝厩舎のディープ産駒で最も多い。牝馬にしては馬格があったし、メンタルが強くて根性があった。素質がありながら途中でレースをやめてしまうような馬がいるなかで、彼女は強い馬相手に最後まで食らいつき、持てる力を出し切ってくれた。ブリックスアンドモルタルとの間に生まれた初仔が昨年デビューしている。頑張ってほしい。

サトノエルドールはゲート試験に8回も落第したし初勝利は7戦目。能力を最初から出すことはできないのだが、課題を徐々にクリアしていく調教師としてはやりがいのある馬で、最終的にはオープンでも勝っている。

ボスジラも同じタイプだったけど、とにかくおとなしい馬だった。同期で同じ金子真人オーナーの"やんちゃボス"ハヤヤッコとは性格が正反対で、長い距離が得意だった。重賞ではちょっと足りなかったけれど2600mのオープンを2回勝っている。

マジックキャッスルは3戦目からずっと重賞ばかり15回使って秋華賞2着、ヴィクトリアマイルでも3着。2億円近く稼いでくれたけど、走る馬にありがちな爪の薄さがあり蹄鉄を工夫した。繁殖に上がって昨年タイトルホルダーの子を生んだそうだ。

フィアスプライドは初勝利が3歳の6月でオープン入りが4歳秋。そこからは重賞ばかり使って5歳暮れのターコイズステークスで初重賞勝利。6歳春のヴィクトリアマイルでは2着になったけど、この時の勝利騎手がカレンブーケドールでGI2着3回の津村騎手だったんだよ。ここで勝たなくてもいいのにさ（笑）。

とにかくディープの子は種牡馬としても抜けていた。見た目がよくなかったり、調教で今一つだったりしても、レースになると変わってくるんじゃないかという期待があったし、実際そういう馬も多かった。高額馬ばかりでプレッシャーはあったけれど、それ以上に楽しみが大きかった。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2026年2月6・13日号