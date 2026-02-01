IMALU「それぞれで良いものを持ってる」2拠点生活で気づいた、都会と奄美大島での「当たり前」の違い

2022年8月より、東京と奄美大島の二拠点生活をスタートしたタレントのIMALUさん。コロナ禍でリモートワークが進み、サラリーマンであっても勤務地に縛られずに住みたい場所に住むことが夢ではなくなってきた昨今。実際に都会から拠点を移したIMALUさんの離島ライフを、ご本人に綴っていただきます。

（以下、IMALUさんによる寄稿です。毎月1回更新予定）

愛情たっぷり！奄美のお正月料理「三献」に感動

1月1日。私は鹿児島の放送局MBC「てゲてゲ」の生放送に出演するため、奄美から鹿児島へ向かいました。普段はあまり混雑しない奄美空港ですが、年末年始は各地から島に里帰りする家族を迎えにきた人で少し賑わいます。島では大きなカウントダウンイベントもなく、車やお店が混むこともあまりないのですが、各家に親戚が大人数集まり家の中はバタバタとしています。ちなみに成人式も成人の日ではなく、島ではみんなが集まりやすい年始に開催されます。

奄美から鹿児島までは飛行機で1時間。生放送に出演するため、まずは無事に鹿児島に到着できて一安心。マネージャーさんは東京から鹿児島で合流。元旦に仕事があると年末から緊張感が解けず、まだ年が明けた気がしない……。「明けましておめでとうございます」の挨拶も、サインの日付に「2026年」と書くのも、なんだか不思議な気持ちになりました。

生放送を終え、無事に仕事も納め（!?）、夜6時頃には奄美に戻ることができました。この日は近所に住んでいる友人のおばあちゃんが奄美のお正月料理『三献（さんごん）』をご馳走してくれる約束があり、自宅に到着してはすぐ彼のおばあちゃんのお家に向かいました。内地から里帰りしている親戚たちが賑わっている中、みなさんにご挨拶。ご飯を頂くお部屋に通してもらい、ビールや黒糖焼酎が出てきました。

おばあちゃんはキッチンと私たちがいる部屋の間にあるソファーの肘掛けにちょこっと座り「あなた、さっきテレビ出とったがね〜」と生放送を見てくれたことを教えてくれました。少し話をするとすぐさまキッチンへ。孫である友人に「おばあちゃん手伝わなくて大丈夫？」と聞くと「キッチンに行っても追い出されるんですよ……」と、恐らく追い出されたであろうおばあちゃんの旦那、息子、孫が私たちの相手をしてくれました。

お正月料理『三献』は通常年が明けた朝にみんなで食べるのですが、私が仕事だったため今回は特別に夜頂きました。『三献』は【赤椀に入ったお吸い物】【お刺身】【黒椀に入ったお吸い物】の3つを順番に食べるのですが、家庭によって味も具材も食べ方も少しだけ違います。

今回頂いた三献もとっても美味しく、中でもお吸い物は見た目が透明にも関わらず、味は濃厚でしっかり深みがある“絶品料理”でした！ おばあちゃんに後から聞くと前日から深夜まで支度していたんだとか……。そんな愛情たっぷりのお正月料理。「いつか作り方教えてほしい！」と約束し、お別れしました。

ホエールウォッチングでまさかの展開に……

1月頃から奄美にはクジラがやってきます。夏の間はアラスカ周辺の冷たい海にいるそうですが、冬は奄美や沖縄などの暖かい海に繁殖と子育てをしにやって来るそうです。水温が暖かく、外敵であるシャチがほとんどいないことから赤ちゃんにとっても良い環境なんだとか。

お正月が終わる頃、友人が東京から遊びに来ていたこともあり、みんなでホエールウォッチングに行きました。クジラを見られるかは運次第ですが、待ち合わせの港に到着して早々スタッフの方が「午前中はすぐそこで見れたから、きっといるはず！」と期待値をグッと上げてくれました。

いざ、クジラを探しに出航！ 流石の島も冬の船の上は少し寒くなります。船を進めること40分ほど……。船長がクジラのブロウ（潮吹き）を見つけました。素人の私にはクジラの姿は全く見えず、船がスピーディーに走っていく方向を目を細めてしばらく見ていると……クジラを発見！ 見れたと思ったらすぐに下へ潜っていってしまい、上がってくるまでしばらく待機時間となってしまいました。

次はどこから出てくるか分からないので、みんなで各方面を見ながら集中してクジラを探します。恐らく15〜20分ほど経った頃……。突然、船の横で「プシュー！」という音と共にクジラの背中が出てきました！ そしてまた最後に尻尾をチラッと見せて、深い海へ潜っていきました（潜る時だけ尻尾が見えるのがまた可愛い）。

その後も何度か見つけることができましたが、あまり近寄ることはできず、終わり時間が近づいてきました。「そろそろ帰る方面に戻っていきますね」と船長からのアナウンス。途中、船長の心意気で滝が見える場所にもサクッと寄ってくれました。

『フーチブルの滝』と呼ばれるこの滝は断崖絶壁の海沿いにあるため、陸から見ることが難しく、船で回ってやっと綺麗に見ることができます。数年前まで地図にも載っていなかったものの、2021年に計測したところ落差181mで、九州でも最大級レベルだったことが発覚。地元の人だけが知っているひっそり隠れていた滝なのです。

無事にクジラも見れたし、フーチブルの滝も初めて見ることができて、満足げに海を見ながら船に揺られていたその時……！ 「あ！ いた！」と船長が再びクジラを見つけ（私のイメージ上）ドリフトばりに方向転換。予想していなかったものの、最後にクジラが見れるチャンスがやってきました。

船を進めクジラがいる場所へ到着すると……。突然クジラがジャンプ！ まさかの展開にみんな大盛り上がり！ 今回はかなり近くで見ることができ、私たちの目の前でその後3回ぐらいジャンプを披露してくれました。最後まで諦めずにいてくれた船長。「最後にどうぞ！」と言わんばかりの大ジャンプをしてくれたクジラたち、本当にありがとう！ 野生動物の力を目の当たりにし「2026年も頑張ろう」となんだか気合いが入りました。

都会の当たり前と、奄美ならではの当たり前

奄美では有名チェーンの飲食店がかなり少なく、都会では当たり前にあるマックやスタバなどはありません。飲食店以外でもセブンイレブン、ドンキ、ユニクロなどもなく、有名チェーンのお店は数えられるほどです。そんな中、島ではたまに吉野家がキッチンカーで回ってくれる時があります。吉野家の他には、ごくたまにケンタッキー。そして先日はピザーラが期間限定でやってきてくれました。

島にはピザ屋さんがあまりないので、ピザーラが来ると知り、ピザ好きの私は楽しみに待っていました。当日、せっかくピザを頼むならと友人2人を誘い、まずはネットで購入。ピザーラのキッチンカーが止まっている奄美のホームセンター『ビッグツー』までピックアップしに行きました。

たまたまピザーラの横で友人がたこ焼きを売っていたので、「今からうちでピザ食べるけど来る？」と誘い、突如ピザパーティーが開催。気づけば10人近くの人がうちにいました（島ではよくある光景）。「ピザってやっぱりうまいな〜！」そんなことを言いながら、夜遅くまでくだらない話で大盛り上がり。ピザをきっかけに生まれた楽しい夜。やっぱりピザは人を幸せにする食べ物だな〜と改めて思います。

クジラが当たり前にいる島。ピザーラが当たり前にある都会。それぞれで良いもの持ってるな〜。クジラさん、ピザーラさん。また島で待ってるからね。

