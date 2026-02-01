「このままいくと、白人は遺伝的にも文化的にも消滅しかねない」…白人は「ヒト界の絶滅危惧種」だと予言される理由

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈元CIAが明かした「白人の国・アメリカ」の終焉…「ワスプ（WASP）がつくった国」という物語が瓦解した今、アメリカはどう変質していくか〉に引き続き、西洋文明が直面する人種と存亡の危機にまつわるサミュエル・ジャレッド・テイラーの主張について詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

テキサスの蟻塚虫

元CIA工作員のグレン・カールがボストン近郊に生を受けた1956年、1本の映画がアメリカで公開された。西部劇映画『シェーン』の監督として知られる巨匠ジョージ・スティーヴンスが手がけた『ジャイアンツ』だ。

アメリカ南部テキサスの大牧場主一家の人間模様を描いた壮大な叙事詩で、ロック・ハドソン、エリザベス・テイラー、ジェームズ・ディーンという当代一流の俳優陣が競演した。アカデミー監督賞を受賞している。

白人ナショナリストのサミュエル・ジャレッド・テイラーはインタビュー中、アメリカの白人が置かれた立場を説明するため、映画の舞台となったテキサスの一部に生息する希少なアリヅカムシ（蟻塚虫）を例示した。

学名「テキサマウロプス・レデリイ（Texamaurops reddelli）」。愛媛大学の「昆虫博士」吉冨博之教授によると、日本では「クレッチマードウクツアリヅカムシ」と呼ばれる。その名の通り、洞窟を中心に生息し、アメリカでは絶滅危惧種に指定されている。

「あなたがアメリカに不動産を所有し、敷地の中でこの希少種を見つけたとしよう」。テイラーはそう切り出すと、警告した。「発見後はむやみに土地を造成し、環境を変えることはできない。種の保存が重視されているからだ」

テイラーによれば、これはクレッチマードウクツアリヅカムシに限らない。アメリカでは絶滅の危機に瀕している動植物種や、種の下位区分である亜種を保護するために「大変な努力が払われている」という。

ところが、「人間については事情が異なる」と嘆く。「多様性を尊重するアメリカの文化では、異なる人種間の結婚も奨励されている。人口に占める白人の割合が下がっても、気にする人はあまりいない」

「だが、白人の人口比が50%を割り込み、人種的少数派（マイノリティー）になれば、西洋文明に根差した国柄が変質していくのは目に見えている。われわれの利益に反する事態だ」。テイラーはそう言ってため息をついた。

ヒト界の絶滅危惧種

テイラーが危惧するのは、そうした流れがさらに広がり、長い時間が経過すれば、白人は遺伝的にも文化的にも絶滅の危機に直面しかねないということだ。「われわれはテキサスのアリヅカムシと同じ運命をたどりかねない」

極端な主張に聞こえるが、テイラーは至って本気である。彼にインタビューしたのは2022年9月。ロシアのウクライナ侵攻が始まって半年ほどたった頃だったが、侵攻に反対する理由を聞いて仰天した。

「ロシア大統領のウラジーミル・プーチンがウクライナ侵攻を命じたのは言語道断だ。私にとって、ウクライナ戦争は身の毛もよだつ悲劇だ。何しろ、若い白人同士がヨーロッパの地で殺し合っているのだから」

テイラーによると、80億を超す地球人口のうち、中南米系を除くヨーロッパ系の白人の割合は「恐らく12%ぐらい」だという。世界的に見ると少数派に過ぎない上、出生率も低いから、人種集団として増殖していない。

ロシアとウクライナも長期にわたり、人口を安定的に維持できる出生率を下回っている。それにもかかわらず、さらに若者の命を奪う戦争を続けるなど「自殺行為もいいところだ」と言うのである。

「アフリカにはこの先もアフリカ人が暮らし、アジアにはアジア人が住み続けるのに、西洋では白人と非白人の混血が進む。社会が少しずつ非白人化されている」。テイラーは「このまま行けば、白人は遺伝的にも文化的にも消滅しかねない」と繰り返した。

